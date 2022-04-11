笑看天下：一針谷完又一針我暈啦-施友朋 評論員

港府谷針已去到無所不用其極嘅地步，尤其對院舍長者！政府引用法例向長者埋手逼針，表面上係為長者好，譬如話長者一旦染疫，可以減少死亡或變重症，總之打針就是好！這好比做家長嘅逼自己孩子用功讀書，也不理其是否能吸收或是否可以應付，也不會考慮佢是否「遲開竅」，總之以填鴨方式催谷，「為你將來好咋」，結果有啲小朋友頂唔順，走上絕路！

各位，政府谷針，心態同「為你將來好咋」嘅虎媽虎爸如出一轍，其實已去到令人反感嘅地步！社署近日發出嘅所謂「最新意願書」，內文指若家人不屬「法定監護人」或「監護申請人」，當醫生診斷認為適合接種，就會為長者打針。阿哥，我老到癡呆不能為己身作主，依家連至親家人都唔可以話事，而要一律交給醫生？

講真，醫生並非神，佢哋一樣會出現斷錯症嘅醫療失誤事件！更何況，市民亦聽過唔少針後死亡，但據醫生專家權威嘅判斷，幾乎沒有一宗與打疫苗有直接關係，然而佢哋又說不出個所以然。喺咁多疑慮下，當局一再修改準則及指引向長者「逼針」，一旦針後出意外，究竟最後誰人負責？

當局一味有打錯冇放過咁谷針，當家屬冇到！親屬反對，要在發信日期後14天內回覆；「法定監護人」又必須向法院作正式申請，並由法院發出證明。大哥，你唔怕煩，呢啲申請需時，若然申請唔切，自己八、九十歲嘅家人就此被迫打針，一旦出事，邊個負責？事實上，理想嘅做法應該係由醫生提供專業意見，打定唔打由家屬作最後決定，一個民主社會豈能不尊重民意？講開又講吖，長者應否打第4針？都打咗3針咯，夠用就得啦，何必又要谷第4針，跟住打第5針！啊！老朽暈啦！