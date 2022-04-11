人才是社會和經濟發展的根本，也是香港最重要的資產，隨着經濟全球化，產業結構、企業競爭的新變化，國際競爭主要是人才競爭。遭逢暴疫夾擊的香港，面對1990年代以來最大規模的人才外流，及由其引發的政經連鎖效應，後續情況尚待觀察。但須強調，人才並非多多益善，而應是質、量、用並重，修訂人才政策，完善市場和產業優勢，強化人才的留與用，落實「築巢引鳳」的目標。

一直以來，人才是香港的競爭優勢，亦在推動着本港的經濟向前邁進，但香港的人才庫本已不足，在全球白熱化的人才競賽中，香港的吸引力卻每況愈下，加上涉及地緣政治因素的多向外移，香港人才青黃不接、質量遞降問題正持續顯露和激化。

香港總商會早前的一個調查指出，近期的移民潮導致技術和管理人才流失，當中有來自不同的專業，包括工程和技術、財務會計，以及資訊科技等，令約四成受訪企業受到較負面的影響，並對經濟和國際競爭力產生了重大的連鎖效應。特首林鄭月娥亦表示，雖然無具體數字，但近月香港有人才流失、機構高管人才離開香港，都是一個不爭的事實，然而相信香港保持了傳統優勢，疫情過後可以有更好的發展。

國際化程度提升，促引高階人才循環流動，但究竟是人才流失還是流動？究竟是人才赤字還是紅利？是否僅是流失人才、留下人力？

所謂「舊的不走，新的不來」，人才更是如此，究竟是良性輪換還是惡性外逃？會否造成無可補償的損失？關鍵點在於有否足夠數量和質量的新人去填補。坦白說，若是因為對特區管治不滿，或為反對香港抗疫「清零」而選擇移民，他們的離去，對「一國兩制」的行穩致遠、對特區的良政善治，可能會帶來正面效果。若他們始終執迷不改，拒隨社會、經濟、產業和市場遽變而自我改進成長，人才也會變庸才，走不足惜。

今天，香港只有正視人才需求，連繫內地龐大資產和市場，並與大灣區合作共融，以政策配合國家規劃，以人才開創未來，才可「為鳳築巢」，吸納和培育新人才，延伸作為特區的獨特優勢。

作為全球化下的新常態，人才流動不等於流失，流失亦非純因疫情或移民，即使移民也不代表不回流。況且，人才流失率與人才流動率都只有縱向、橫向比較的相對意義，從沒有絕對的評價標準，更會因人、因時、因事而異。因此，對於人才流失，着眼點不應放在某段時間的移民人數，而是中長期對產業和經濟的影響數值，以及相關應變方案的成效。同時，在培育本地未來人才方面，現行的通識或通才教育，容易形成產學落差，故可因應市場與科技變遷，對應產業和市場人才需求，推動產學合作，善用人力和提高產業競爭力。