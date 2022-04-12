世界視線：波蘭豪言核賭博　落力抗俄點火頭

俄烏戰爭爆發後波蘭一直表現活躍，不但接收大批烏克蘭難民，更配合美國及北約，把武器及外籍志願軍源源不絕送入烏克蘭。近日，波蘭副總理雅羅斯瓦夫‧卡欽斯基發表驚人言論，開腔歡迎讓美國部署戰術核彈，以威懾俄羅斯。波蘭加入北約後加強與美國軍事合作，化身北約東翼抗俄先鋒，甚至不惜捲入致命核賭博漩渦中。

卡欽斯基同時是波蘭執政法律與公義黨黨魁，他是幕後實權者，對整個波蘭政壇有舉足輕重影響力。因此，他的言論並非表達個人觀點，而是傳達華沙官方立場。此外，他歡迎美國把歐洲駐軍由現時10萬增至15萬，增兵後其中7.5萬人駐守在北約東翼，5萬人部署在波羅的海國家及波蘭。卡欽斯基的表態，無疑要求美國進一步提供安全保障，甚至令波蘭要塞化，取代德國成為歐洲最大美軍駐地，成為美國在歐洲最重要夥伴，為抗俄爭取資本。

至於卡欽斯基本人，與俄羅斯亦有恩怨交集。時間回到12年前，他的孿生弟弟、時任波蘭總統萊赫‧卡欽斯基在俄國境內墜機身亡。當時萊赫原定出席「卡廷大屠殺」70周年紀念活動，悼念蘇聯時代處決的兩萬名波蘭人。事件令俄波兩國的歷史性和解契機變成慘劇，事後有華沙官員指控俄方是幕後黑手，成為雙方關係中一道難以修補的裂縫。

波蘭於1999年成為北約首輪東擴的成員國之一，此後加強與美國軍事合作，讓美國部署陸基神盾系統，並大手採購美製武器，包括32架F35A隱形戰機及250輛M1A2主戰坦克。在北約集體自衞權保障下，波蘭積極在地緣政治發揮影響力，與前年白羅斯反政府示威者有千絲萬縷關係。2016年，北約成員國波蘭、立陶宛與非成員國烏克蘭的聯合旅正式運作，為基輔加入北約穿針引線。

波蘭的表態明顯刺激了俄羅斯神經，莫斯科把華沙的舉動視為違反《不擴散核武器條約》，揚言在接壤波蘭的「飛地」加里寧格勒州部署可攜核彈頭的伊斯坎德爾導彈反制，同時已獲准在白羅斯部署核武。波蘭的盲目冒進外交政策，在對俄關係上多次挑起火頭，加劇東歐地緣政治緊張。