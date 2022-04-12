正論：那堪劣幣驅良幣　人才被毒瘤取替

回歸近25年，打着50年不變的旗號，實際上路人皆見，香港變了，而且變得愈來愈差，差得令不少香港人都忍不住，要遠走他方，造成人才及資金流失；諷刺的是，貫徹始終不變的竟然是假難民政策，養癰遺患，直到現在每年還要消耗大量公帑去招待這些治安毒瘤，劣幣驅良幣，就是政府倒行逆施的又一鐵證！

議員昨日在立法會財務委員會上，關注有律師樓教唆假難民甫「落機」即舉手提出聲請，再申請法援，質疑法律援助署沒有好好把關，任由公帑被濫用。免遣返聲請人與不法分子勾結，利用司法覆核等程序，拖延留港時間，法援署3年已耗費過億元，善財難捨，冤枉甘心，這些公帑被外人用來挑戰政府，自己人打自己人，兩敗俱傷，實在非常冤枉。難怪議員詢問法援署詳情，特別是沒有資料顯示相關律師的收費，納稅人根本無從得知，黑箱作業，絕對需要增加透明度。法援署署長雖然死撐有既定制度，然而事實擺在眼前，署方實在難辭其咎。

假難民8年燒72億元，每一分都是血汗錢，卻糊裏糊塗用在禍胎上，這些假難民沒有知恩圖報，反而恩將仇報，為非作歹，無惡不作，嚴重威脅本地治安，入境處數字顯示，去年免遣返聲請數字較之前3年年均增加近一倍。港府為假難民包食包住包打官司，難怪對香港趨之若鶩，繼續成為他們湧港的誘因之一。司法機構表示很難估計何時處理完畢假難民案件，因為每年都有新增個案。其實外界一直建議，法庭要加開24小時法庭，最基本便是加班處理，可惜未為司法機構接納，積壓的案件，恐怕10年都未必審結。

特首林鄭月娥在位5年，民不聊生，還嫌香港人未夠慘，實施嚴苛防疫措施，禁令扼殺不少行業，變相趕絕港人，香港變成假難民天堂，港人的地獄，難怪移民潮大爆發，今年首3月港人淨流出逾14萬人次，林鄭也公開承認香港近月人才流失，更指防疫措施影響外資信心，卻大玩語言偽術否認有移民潮，如果她肯面對公眾，不做鴕鳥，看看網絡上一個又一個近期移民的辛酸故事，個個有血有淚，有人妻離子散，有人客死異鄉，人離鄉賤，若非迫不得已，哪會捨棄基業從頭來過？假難民在港落地生根，開枝散葉，是否取代流失的港人？要靠假難民重建衰落的香港嗎？

在林鄭管治下，只有假難民可以依然活得逍遙，港府未有決心糾正殖民地遺害，即使入境處加快處理積壓案件，仍然是治標不治本，逾萬假難民滯港未能疏導，港府未聽取忠言，一直拒設禁閉營，允許窮兇極惡之徒流連社區，吸取疫潮隔離設施的教訓，是否醒覺要將禍害盡快移離社區？長遠當然是請求中央政府協助提出退出聯合國《禁止酷刑公約》，今屆政府沒有做，還望下一任特首能夠為港移除這個毒瘤！