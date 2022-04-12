產評：內循環打破高牆　華市場要大而強

內地主要城市備受變種病毒影響，時值美國進入加息周期，資金流出包括中國等新興市場，重投美元資產懷抱，致令近期中國資產價格明顯承壓。

短期疫情的威脅固然有待化解，惟中國面對更大的中長期挑戰，在於西方主導的反全球化下，國際供應鏈正朝「區域化」和「本地化」進行徹底重組，中國要打好這場無硝煙的經濟戰，非但只把市場做「大」，更重要是把市場做「強」，透過加快建立全國統一大市場，消除阻礙「內循環」戰略的種種高牆壁壘，實現「高效規範、公平競爭、充分開放」，有力對抗西方的脫鈎威脅之餘，更藉提升自身市場優勢，爭取在亞洲經濟一體化中擔當「領頭羊」角色！

在內部疫情反彈以及俄烏衝突的內外突發因素雙重衝擊之下，中國經濟無疑正面臨更大的挑戰。為此，當局一方面要火速設法控制疫情擴散，同時亦要調整宏觀政策，以加大穩經濟力度，這包括近期傳來多地放鬆房地產調控政策，讓國資更大程度介入房企債務重組，並積極維持相對寬裕的市場流動性，確保樓市及金融體系穩定。

另一方面，近日內地提出加快建立全國統一大市場，以健全「內循環」。所講的，是要加快確立全國統一市場制度規則，務求打破地方保護及大企業壟斷，建設全國統一大市場，全面推動內部市場由大轉強，目的其一是要以「自身最大的確定性」來抵禦「外部不確定性」，同時力爭在國際市場上的話語權。

事實上，14億人口的中國市場雖是夠「大」，但礙於長年高速發展留下不少市場亂象和規則缺陷等問題，尚存極大的「強」化空間，未來得朝着建設高標準市場體系發展，既有利消除市場壁壘，又可促進科技創新和產業升級，推動「內循環」，亦只有做好本地市場，強化競爭實力，人民幣國際化與區域性經貿合作等「外循環」戰略才可邁步向前。

觀乎目前的國際地緣政治分裂形勢，歐美正在合力推演反全球化，以遏止中國等其他經濟體的崛起，鞏固西方在全球經濟的主導權和話語權。沿用數十年的全球化模式既已成為強弩之末，在構建出新的全球發展模式前，國際供應鏈正朝區域化及本地化過渡，中國顯然不能再停留在「世界工廠」的角色，想求生就更需要求變！

隨着全球經濟戰愈演愈烈，中國經濟要強「軍」必先強「體」，且謹記絕不能孤軍作戰。做強內部市場，不獨在於強化「本地化」供應鏈，最大程度減少外部風險，更重要的是充分彰顯中國市場「大而又強」的本錢，以為加大區域經貿合作創造有利條件，尤其爭取在全球最大超級經濟圈——《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）擔當主導的角色，領軍實現亞洲區域經濟一體化宏圖，讓未來亞洲與北美洲及歐洲之間的區域發展均趨平衡，始有望共同構建出世界經濟新格局。

明乎此，投資格局也踏入新台階，取向由以往全球化布局變為兩大陣營的區域化部署。