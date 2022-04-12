功夫茶：濫收水費太可恥　加強執法不宜遲

有頭髮邊個想做瘌痢！香港現時樓價高昂，市民上樓無望又等唔到公屋，唔少人選擇租住劏房，蝸居一室以節省租金！話說劏房都已經係揀無可揀嘅選擇，又點估到虎落平陽仲要被狗欺，好多劏房戶近日投訴，有業主知法犯法，濫收水費；劏房戶挺身舉報，又擔心業主唔續租，甚至加租，被迫流落街頭，直頭係有冤無路訴。查實相關法例都修訂咗接近一年，與其吓吓要等租戶舉報，點解港府唔加強巡查，主動執法呢？唔執法，咁立條法例嚟做乜呢？功夫茶真係百思不得其解！

嗱，水電煤費由租戶用者自付，本來係天公地道；用幾多交幾多，港府、業主同租戶都冇損失，咁就簡簡單單！之不過硬係有啲業主想趁機掠水，透過自訂水費「標準收費」去撈番筆；呢挺行為相當唔要得，實則就係大石砸死蟹，租戶為咗有瓦遮頭，只好啞子吃黃連，忍得就忍！直至各個關注團體千呼萬喚，本報同其他媒體連日報道，港府先修訂《水務設施條例》以打擊業主濫收水費。有關條例喺去年5月14日正式生效，唔少劏房戶為之雀躍，以為慘況得以緩解，殊不知條法例竟然係無牙老虎，要靠租戶自行舉報，咁就大鑊啦！

近排有團體喺條例生效後展開問卷調查，發現喺受訪嘅劏房租戶中，九成受訪者依然被業主濫收水費，有租戶每立方米水費高達18元，又有租戶被業主按人頭收費，每月每人80元，簡直同搶錢無分別！須知道現時水務署制訂嘅住宅用水收費，係每4個月收費一次，首12立方米用水完全免費，即使用水量達到最高第4級，每立方米水費都係9.05元。換言之，無論係每人每月80元，抑或每立方米水費18元，都遠遠超越水務署收費標準，可以話租戶交嘅水費，超過一半係落業主袋。

調查仲發現，接近九成受訪者唔知舉報途徑，就算知道，都擔心舉報之後會遭到業主報復，所以近七成受訪者選擇唔會舉報或者最多就係考慮舉報。查實租戶嘅想法唔難理解，「人在屋簷下，哪有唔低頭」，任水務署喺舉報途徑上點保密、點安全都好，一旦遭到舉報，業主首先肯定係懷疑租戶，租戶關唔關事都難走得甩，咁多一事不如少一事！所以，要徹底解決濫收水費問題，都只有當局主動執法，而唔係被動執法！等受害人舉報喎，無疑係轉嫁風險畀租戶！

團體又提出咗另一方法，就係由水務署為劏房租戶安裝獨立水錶，由租戶直接向水務署繳交水費，查實咁仲簡單！雖然或多或少都涉及公帑開支，但呢啲錢唔慳得！要知道，劏房戶都係基層家庭，唔通身家幾百萬都貪得意去住劏房咩！雖然港府會動用公帑，但都係協助基層，呢筆錢使得一啲都唔冤枉！