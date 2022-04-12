俄烏之戰，實際為俄美之戰，也是美中之戰的前奏，中國不可能隔岸觀火。在美國與歐盟的公開威脅下，中國未必甘冒其鋒與其對抗，但強調主權自主，強調尊重國際貿易與經濟合作的原則。中國是不會依從美歐對俄羅斯的制裁、禁運。

剛剛中國大事宣傳，中歐班列貨運抵達莫斯科。通過對俄羅斯的貨運，表明中國堅持與俄繼續進行貿易，供應俄羅斯所需。換言之，中國出口俄羅斯的同時，必然維持進口。中俄貿易不受美歐制裁阻撓，便是會以近年的高增長速度推進，不單止能源，也涉及其他，中國清楚明白地向美歐對俄羅斯制裁禁運作公開挑戰。

美歐可以怎樣應對呢？美國還在增加從俄羅斯進口能源，歐洲禁俄國能源還有一個過渡期，並非即時生效（煤炭除外），或許會等待俄烏之戰結束，制裁可能有變，歐盟便可不用禁運。歐盟禁俄國陸路、海運，但不禁鐵路，對中歐班列通過俄境來往中歐的通行，還不願禁絕。美歐這樣有所保留的制裁下，又怎樣可以迫使中國抑止中俄貿易呢？

中國最近連續把塞爾維亞購買的武器裝備付運，剛剛是以空運直接從中國運至塞國。直接空運的作用是加快運送。中國不怕美國與北約的干擾，而現時正值烏克蘭強烈批評塞爾維亞，北約各國正在加緊擴張軍備對俄施壓之際，中國增強塞爾維亞防禦侵略之力，抗衡挑戰的色彩明顯。

中國堅持反戰立場，但追究戰爭因由，要求和談，是尋求雙方妥協，重建國際和平秩序，實質是反對美國借北約之名的窮兵黷武。但中國反對不止於外交，包括團結新興國家勢力，形成反美歐制裁的聯合；更在中俄貿易、塞爾維亞的導彈供應方面，直接對抗美國、歐盟。

美國還未打垮俄羅斯，歐盟備受通脹之苦，基層民眾正醞釀反抗，形勢還可變化，不可能如美國設計那樣進行，中國活動的空間便更大。只要不懼怕美國，在現時美歐政經還是脆弱之時，俄羅斯在戰場上仍可有大進展，談判不一定無望，中國正好發揮作用，單只按現有國際規則行事，便是破壞美國封鎖制裁的策略。中國經濟龐大，在國際供應鏈體系中舉足輕重，美歐未能漠視。這便是輔助俄羅斯打敗美國霸權主義的戰略手段。俄國不敗，美歐會分裂，中國便有空間、時間建設，為未來美中之戰作更好的準備。