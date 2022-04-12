香港回歸至今，產生過董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥4位行政長官。這4位特首的選舉產生和中央任命完全是中央政府、香港特別行政區的主權事務、內部事務，英國和一切外國勢力是無權插手和說三道四的。20多年來，明面上大致做到如此，暗地裏特別是第一任特首的產生，英倫則沒少玩花樣。

現在要產生第6屆行政長官了，英國人就公開要在這件事上攪渾水。他們知道，在中央落實全面管治權下、在實施《港區國安法》下、在香港的選舉制度進行了完善和改革下，要想用他們1997年撤退時留下的部署影響香港特首的人選和產生，是完全沒戲了，於是玩曝光、攪亂檔，干擾特首選舉。

這樣的「攬炒」髒活兒，由末代港督彭定康來幹最合適。於是今年二月中，英國上議院辯論放寬港人BNO簽證申請資格時，彭定康就「爆料」：歷任香港特首，甚至是繼任的每一位特首，不是自己持有外國護照，就是其家人擁有有關護照，包括現任特首林鄭月娥及前任特首梁振英在內。彭定康還「爆料」：香港紀律部隊也有不少人持有雙重國籍，包括警隊人員。彭定康形容這些人「猶如叛徒」。

彭定康大罵這些人是「叛徒」，是因為他認為這些人拿了英國護照，就應該聽命於英倫，為英國的利益在香港辦事，如果不聽命、不辦事，甚至「反過來」遵北京之要求貫徹落實「一國兩制」、實施《港區國安法》打掉顏色革命、掃除反中亂港內應勢力，那就是「叛徒」，就要把他們「爆」出來，讓北京收拾他們；同時也在威脅那些有雙重國籍、外國護照，但壓根兒不想不會給英倫辦事的人，要他們小心些：英倫掌握你們的「黑材料」，你們今後要是給中國辦事，讓英國不爽，小心以「叛徒」論處！不過，不管彭定康的毒計有多毒，倒是讓人更加堅信「治港港人」要想成為愛國者，首先就不能擁有外國國籍，做個堂堂正正的中國人！