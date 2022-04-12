俄烏戰爭對世界帶來的重大衝擊，再怎麼強調都不過分。交戰雙方毫無疑問是最大輸家，俄羅斯賭上了國運，烏克蘭則被炸成廢墟，雙方損失都無法估量。歐盟也好不到哪裏去，明知被美國綁架卻無法掙脫，還要擺出一副敵愾同仇、大義凜然的姿態，對俄羅斯極限制裁，自身也遭受重創，真是有苦自己知。

明眼人都知道，美國才是這場戰爭的始作俑者，主要目的是削弱乃至擊垮俄羅斯，其次是為了進一步控制歐盟。表面上美歐關係密切，團結一致，實際上同床異夢，各懷鬼胎。美國既要利用歐盟，也要防範歐盟，絕不允許對方超越自己。尤其近年歐盟不斷強調戰略自主，大有另起爐灶之勢，更是引起華府高度警惕。從唆擺英國脫歐，到利用俄烏戰爭綁架歐盟，都可以窺見美國的「鬼心思」。

最令美國無法容忍的是，近年歐元全球支付比例不斷上升，儼然與美元並駕齊驅，去年甚至一度反超美元。而早前俄羅斯與中國簽訂遠東天然氣供銷協議的大單，也全以歐元結算，嚴重動搖美元霸權地位，令老美恨得牙癢癢。俄烏戰爭正是在這種背景下爆發，歐元走勢隨之逆轉，美元再受追捧，可見一切都是美國在背後搞鬼，不僅僅是為了對付俄羅斯，也是為了收割歐盟。

歐盟當然知道美國的鬼心思，卻不能也不敢反抗，只能乖乖聽從擺布。即使是相對理性和獨立的德國和法國，也無力阻止，反而選擇同流合污，徹底淪為美國附庸。很明顯，歐洲國家對俄羅斯的制裁是「殺敵一千、自損八百」，如果這場戰爭繼續拖下去，歐洲勢必面臨更為嚴峻的能源危機、糧食危機和供應鏈危機，恐怕一蹶不振，再也逃不出美國的五指山。有人說，無論是歐盟還是歐盟成員國都很無能，既表現在個別領袖的外交干預失敗，也表現在集體干預失敗。沒錯，「無能」兩字正是歐盟領袖的寫照，如果默克爾目前仍擔任德國總理，情況是否會有不同？

當然，美國也不要高興得太早，它看似是這場戰爭的最大贏家，其實未必，長遠來說也許反而是最大輸家。經此一役，美元霸權固然搖搖欲墜，美帝色厲內荏的本質更是暴露無遺，不是恐嚇，就是制裁，除此之外還有甚麼板斧？如果有朝一日連歐盟也不願受其擺布，美國還敢單獨挑戰俄羅斯嗎？