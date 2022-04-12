安老院舍是第5波疫情的重災區，迄今累計787間安老院舍爆疫，佔整體約九成。主要原因當然是港府沒有及時有效的隔離措施，染疫長者被踢回院舍，令病毒不斷蔓延；但院舍質素良莠不齊，部分院舍環境擠迫、衞生欠佳，同樣加劇疫情的嚴重性。

勞福局局長羅致光直認不少私營安老院質素差強人意，現屆政府未能即時解決問題，但已建立取締路線圖與時間表，長遠發展的大方向是增加資助宿位及改善私營安老院質素云云。在位唔做嘢，臨走將個波大腳踢給下屆，這位月薪30多萬元的高智商局長，到底有甚麼建樹？

在位4年，羅致光表現之庸懶有目共睹。除了抗疫無能，資助安老院舍數量遠遠追不上需求，私營院舍質素參差懶得規管，更不能忘記的是，在其治下連保護兒童的社福機構都爆出大醜聞。香港保護兒童會童樂居虐兒案震驚全城，涉案職員和受害幼童愈揭愈多，勞福局不監不管絕對難辭其咎。羅致光對此輕描淡寫，僅稱勞福局正牽頭跨局跨部門工作小組全力推進強制舉報懷疑虐兒個案機制的立法工作，擺明轉移焦點，並敷衍地指摘童樂居有違社署要求，有負公眾期望，講完等於無講，至今堅拒就監管失職向公眾致歉。

事實擺在眼前，高官問責制蕩然無存，虐童事件固然無官員表示歉意，第5波疫情導致死病纍纍，更無一位官員問責下台，林鄭甚至死撐沒有人為錯失。這不禁令人想起老董年代，時任財政司司長梁錦松被揭偷步買車，最終辭職；時任衞福局局長楊永強更為爆發沙士而問責請辭。若事件放在今天發生，肯定沒有一個官員會承認自己有問題，梁楊二人簡直是高風亮節。回歸25年，官員質素一年不如一年，寧不悲乎！