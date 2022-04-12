上周一，特首林鄭月娥宣布放棄角逐連任，但過去幾天，全城最火熱的人物，除卻特首戰的退場、進場者外，還得數一位有「燈神」之稱的時事評論員。他預測現任特首會連任，結果很多人說，林鄭反倒是給他「燈死」了。

「燈神」的失誤招來不少同道嘲笑，但嘲笑他的KOL，大多是五十步笑百步。就以移居英國的「黃絲」KOL二人組為例，他倆一度看好林鄭，只是所作的預測不停搖擺，直至林鄭公開說不連任的前幾天，兩人沒再「貼」是她，就當自己猜中了，委實十分可笑。

時評人作預測，不應為搶「收視」而肆意妄斷，有一分根據，就說一分話。筆者素來愛玩「估領袖」遊戲，因為這是訓練推斷能力的好機會。2020年5月3日，當時距離美國總統競選尚有6個月，但我認為各方面的根據已經足夠，故大膽斷言，特朗普連任無望，事實也確是如此。至於誰是下任特首，我身為香港人，當然想更早能夠判準，但數月來思前想後，卻無法肯定誰是真命天子，既是如此，就索性不作預測，以免丟人現眼。

本欄不是沒談過特首選舉的問題，但是盡其心力，只能找到一個敢於肯定的衡量指標，這個指標曾寫在2021年9月5日的文章中，該文結論說：「如果閣下就連進入美國制裁名單的資格也沒有……那麼你就別浪費時間，妄想成為下任特首了。」制裁名單中的香港官員共11人，目前熱門的特首候選人是其中之一，任何一位前特首或現任財政司司長俱不在其中，早前坊間好些臆測，實屬多餘。不過，我所能推斷的只是如此，就得甘於如此，只有一分根據，決不能講兩分說話，這才叫忠於理性。