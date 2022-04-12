記得當初學習撰寫評論文章，前輩們給了很多有用的指導，其中一項雖算是入門級卻又偏偏為不少人所忽略的，應是辨清自己是在做評論，抑或只是在再報一次新聞，這個實用的忠告迄今仍考起很多所謂「網紅」。

不知是疫情下搵食艱難還是拍片上網過網紅癮沒有門檻，日前竟有YouTube頻道將本報兩篇報道「原汁原味」讀出來，在整段片長30分18秒的視頻裏，上述報道內容已佔20分鐘，如此猖狂的盜用行為，差點讓人誤以為是義工為滿足白內障、青光眼等安老院舍院友欲知天下事而特設的貼心服務。

當然，這其實只是徹頭徹尾的侵權行為，透過吸引點擊賺取廣告分紅，出發點與月前盜用本報獨家圖片的另一條頻道一樣，皆旨在不勞而獲。英裔美國企業家Andrew Keen於15年前在其分析互聯網亂象著作中說：「Web 2.0革命催生的用戶生成的內容威脅到文化把關人、專業評論員、記者、編輯……」可見所言非虛。

本來文無定法，但若然讀新聞已讀了三分之二的篇幅，若非講者缺乏長話短說的能力，就是受到識見所限，又懶得去搜集資料，懶得翻書，根本評無可評，故只能拉上補下，充撐時間，期望多插播幾個廣告，多討幾口飯。這等操作不但有侵權嫌疑，更令鑑賞力低的受眾進一步混淆評論與報道本身的分別，在留言區裏不時可見有人發表諸如要求新聞報道要有立場，對時事評論則斥之為「主持人有強烈個人看法，不夠中立」，令人哭笑不得，但也不能說是事出無因。評論沒有對錯之分，言之成理即可，惟這最考驗論者的觀察、理解、分析能力，可惜當今世代，批判性思考不多見，批判勝於思考者卻氾濫，教人沒罹患眼疾也感眼冤。