香港房屋和貧窮問題嚴峻，疫情下劏房戶生活難上加難。劏房租管條例實施兩個多月，執行上仍有不足，有劏房戶向筆者反映，業主仍濫收水電雜費，加上未設起始租金，預告簽新租約時會大幅加租，情況絕不理想。當局必須加強監察劏房租管條例生效情況，並考慮進一步規管劏房，並善用隔離中心的房屋資源，以轉作供基層住戶入住的過渡性房屋。

訂立起始租金可加強對劏房戶的保障，政府稱要先收集租金數據，運房局局長陳帆回應筆者口頭質詢時承諾，當明年首季有足夠數據資料作精準分析及回顧時，會判斷是否設立起始租金。不過，收集數據的進度未如人意，到上月底，差估署只處理619份租賃通知書，連全港約11萬劏房單位的十分之一也不到。差估署應更積極主動，增加人手，透過電話或家訪形式，向租客直接了解業主有無違反新例規定，同時收集劏房資料，加快數據庫和起始租金的設立。

增加過渡性房屋供應，可短期內有效支援基層住戶。目前有兩個過渡性房屋項目，即元朗錦田江夏圍及東頭同心村，被徵用作社區隔離設施，合共2,500個單位。當疫情受控，隔離設施入住率下降，當局應優先歸還這些過渡屋單位，讓營運機構可及早安排申請家庭入住，改善基層住戶的居住條件，解決他們的燃眉之急。

筆者一直建議當局，除了加快興建公營房屋，亦要提升過渡性房屋單位目標為4萬至5萬個。在中央大力支援下，本港在一、兩個月內建成了多個社區隔離中心。既然已投放了大量人力物力，政府就應善用這些難得的房屋資源。當隔離中心完成抗疫使命後，完全可以進行改裝並完善配套，將其用作過渡性房屋用途，為輪候公屋多時並居住在不適切居所的家庭提供安樂居所。