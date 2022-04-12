家庭，這個人類社會裏最小的組織細胞，對於特首林鄭月娥考慮是否連任，起着決定性的因素，用她的話說：「不競選連任的唯一考慮是家庭。」被稱為「好打得」的林鄭月娥，在是否爭取連任的政治前途考慮上，說以家庭為先，接納家人意見；家人也認為，她已「夠鐘返屋企」。不用80天時間，林鄭便可實現家人的願望了。

其實，在現實生活中，林鄭一天也沒離開過她的屋企和她的家人，因為貴為特首的她，一登龍門，全家便已入住禮賓府，接受作為行政長官的生活禮遇了。正如她所說：「行政長官辦公室和禮賓府，不僅在工作上支持自己，亦照顧自己和家人的生活，家人的諒解和默默支持亦至為重要。」她宣布不競逐連任時所作的自我說詞，不就說明她5年任期內是與家人同在一起嗎？

廣東俚語「崩口人忌崩口碗」，林鄭用家庭掛鈎個人政治前途抉擇考慮的剖白說話，正好刺痛了因第5波疫情而痛失摯愛親人的近9,000個家庭，挑起了兩年多被深圳河分隔兩地的家庭離愁，觸動了兩年多沒法往院舍探視寄宿親人的牽掛之情。對這些離愁痛苦，林鄭有為百姓着想過嗎？他們都在渴望自詡與民同行的林鄭，倘如此重視家庭、看重家人支持慰藉的重要性，何不易位思考，想想那些失去親人、家庭破碎、陰陽分隔，或者如鵲橋分隔的夫妻、父子、愛侶的淒清孤獨，從而盡其80天內的公權力，竭盡所能，帶領政府部門，竭誠為民解困，領導好全港市民打贏抗疫戰，使全港市民可以早日親其親、父其父、妻其妻、子其子。

可是，林鄭領導抗疫失誤頻仍，令市民大失所望，離任在即仍沒拿出一套勝疫的時間表和路線圖。她就快可「返屋企」，可是那些仍分隔的家庭呢？