病人醫護權益協進會日前舉行記者會，指分析上月初至本月初數據後，發現本港每100萬人便有約14名新冠患者死亡，係全球整體死亡率嘅32倍，長者死亡率亦較其他防疫措施類似地區高。與同樣採取清零策略嘅新西蘭比較，本港長者感染新冠死亡率係新西蘭嘅4倍，老人院舍嘅長者死亡率高尤其令人心寒！

第5波疫情，本港累計787間安老院舍爆疫，佔整體約九成，揭示院舍居住情況未如理想。勞福局局長羅致光承認，現時不少私營安老院嘅質素差強人意，現屆政府未能即時解決問題，但已建立取締路線圖與時間表。羅致光指出，為應對「高齡海嘯」，政府明年擬動用獎券基金撥款，興建多項福利設施，包括16間資助安老院，涉及2,801個宿位，數量係過去4年第二多嘅一年。各位，香港人口老化問題已非昨日之事，而係一早已知，可是老人醫療、老人院舍等向來設備不足，需求殷切，本報及社會關注人口老化團體亦不時要求政府喺老人政策上加把勁，宜未雨綢繆，切勿側側膊唔多覺！

本屆政府已去到尾聲，羅致光在位根本冇正視問題，依家落雨收柴，先嚟「大興土木」，講到尾又係用大力金剛腿，一腳將個波踢畀下屆政府！老朽想起孟子講過一個故事，話說某人有個毛病，隔日總要從別人那裏偷一隻雞。有人得知，告誡佢偷雞係幹壞事，有品格守規之人不會做。某人聽了，就話：我願意改，先改為每個月偷一隻雞，來年再徹底改正。孟子就指出，既然知道應該改，咁就快啲改啦，何必等到來年呢！

這真是為政者嘅箴言，好嘅政策何必一味拖，應做嘅又何必等到明年？為政者一味蹉跎歲月，自己做少啲，幸福自己，市民就肯定受苦！