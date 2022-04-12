「十仔，做人不要拾下拾下，醒少少好唔好？」這是上世紀八、九十年代片場中最常聽到喝罵哥哥（張國榮）的話！請問圈中誰人膽敢如此無禮對待哥哥呢？我敢肯定的說全世界只得一個，就是張國榮本人。

哥哥一向要求高，人人皆知，他對自己的歌影視表演要求更高到絕頂。記得1987年拍攝《倩女幽魂》時，他對每個鏡頭演繹前後都表現得十分緊張，每次在拍攝前後都要捉住我這個跟場編劇討論，研究怎樣演繹才最有效果。原來哥哥在接拍此電影前，已特別要求監製徐克讓編劇跟場，富有演出經驗的他早知道導演程小東是出色的武術指導，深怕他對文戲的內心表現及說對白時情緒掌握，未必可在片場的急促運作下發揮文武兼備，忙亂中稍有判斷錯誤，受害的首當其衝便是演員！

起初還以為事事做到最好的哥哥很自我中心，不大信任其他人，便問《英雄本色》（他和周潤發、狄龍合演）工作人員對他的評價，所有人都異口同聲稱讚哥哥的專業精神及尊重所有工作人員的態度，一如對待《倩女幽魂》一眾工作人員，時常請客，弄得每個劇組都希望天天見到他。

至於工作方面，哥哥就算對住大導演吳宇森，都一樣無分大導演小導演，以自己方法演繹劇中人一言一行，不會做一隻任人擺布的棋子，稍有對自己不滿意的地方便會責備自己，用開篇的對白痛責自己警惕。由於哥哥兄弟姊眾多，小時候乳名叫十仔，他很喜歡別人叫他這個很有親切感的乳名，惟影圈中人卻感受過他如大哥哥般的照顧、愛護，大家便叫他哥哥。

從這些事例，大家都可明白到哥哥是很尊重及喜愛自己的演藝事業，每次演出都拚盡所能做到最好！2000年的《熱情演唱會》可說是他一生最看重的演出，既是千禧年值得紀念的日子，也是他封咪後正式復出的一個演唱會，不惜重金禮聘在國際時裝界享譽盛名的法國名設計師保羅‧高緹耶（Jean-Paul Gaultier）。

為配合哥哥很多輕快節奏名曲，保羅‧高緹耶度身訂造了多款破格的潮流時尚給哥哥發揮，其中一款略帶點豪邁女性化的及膝裙，連同女孩子常用的斜揹袋小錢包。當一眾工作人員認為太女性化、拒絕接受之時，哥哥隨即穿上身對着鏡子起舞，心事重重拂袖而去，再經過一晚深思熟慮之後，竟將這個設計錦上添花。他想了一整晚，認為及膝裙小斜揹袋的女性化打扮一定要他有一頭過肩的長髮，及下巴留了不修邊幅的鬍子才入型夠格，將女性化的感覺扭轉為豪情時髦的另類新一族，連保羅‧高緹耶也大讚哥哥是有卓越時尚觸覺的潮流領導人。

雖然哥哥很滿意自己的創意，卻萬料不到經歷3年抑鬱，一條小刺終變成大針，當他再以這身打扮在其他電視節目出現，在眾多讚譽聲中的一句女性「娘」味重，竟成了凡事力求完美的哥哥之催命符！