正論：人才凋零資金缺　民主亂黨終玩完

水滿則溢，月滿則虧，任何事物都逃不過盛極而衰的定律。亂港多時的民主黨在黑暴一役自掘墳墓，自《港區國安法》出台後，黨內骨幹不是在囚就是潛逃，剩下來的「乳鴿」則內鬥內耗，連立法會選舉也不派人參選，作為政黨的價值已經是零。該黨昨日表示，目前資金只夠營運至年底，若無人打救，這個創立近28年的政黨很快便會走入歷史垃圾堆。

眾所周知，民主黨和大漢奸黎智英沆瀣一氣，黎智英更是其金主，過去兩者一起指揮佔中、策劃黑暴、侵佔議會，連林鄭月娥上任之初，也「畀面」出席民主黨黨慶兼自掏腰包捐款三萬元「大和解」，的確好不風光。但好景不常，如同歷史上所有大漢奸一樣，黎智英沒有好下場，民主黨也是殊途同歸。國安法及宣誓規定先後出台，黎智英固然鋃鐺下獄，民主黨的骨幹如何俊仁、楊森、胡志偉、林卓廷、尹兆堅等亦難逃法網，許智峯、李永達等則聞風先遁，區議員紛紛辭職，整個黨可謂四分五裂，僅餘空殼。更有甚者，新一代「乳鴿」完全不成氣候，一味窩裏鬥，黨主席羅健熙更不惜同「老鴿」李華明開火，近期又搞大清算，開除部分新人黨籍。凡此種種，無不預示民主黨已走到盡頭，甚至因為無人參選，連作為政黨的價值也徹底失去。

事實上，近年民主黨屢屢傳出財困消息，該黨曾一度打起藉黨慶籌款的念頭，奈何疫情肆虐，加上無商界或政界人士願意「買枱」，最終碰了一鼻子灰。此路不通惟有賣產套現，出售物業和黨車，將員工人手縮減一半，並開設網店出售紀念品救亡。昨日更進一步在官網「喊窮」，指黨內資金僅夠營運至年底，冀籌得300萬元作未來一年營運資金。

過去民主黨號稱全港第一大黨，不但有漢奸黎的「大水喉」射住，就連美國政客都視之為上賓，風頭一時無兩，在立法會所佔議席僅次於民建聯，有議席有影響力，籌款當然無難度。然而今時不同往日，國安法大棒一揮，反中亂港政客樹倒猢猻散，立法會一席都無的民主黨空餘一塊爛招牌，何俊仁等人更被內地扣上「禍港四人幫」惡名，社會上還有甚麼知名人士願意斥資援助？至於在平民百姓眼中，藍絲固然不會對民主黨買帳，即使是黃絲亦有不少人視民主黨為眼中釘，嫌其不夠本土不夠激，堪稱兩面不是人。

昨日因，今日果。民主黨由昔日呼風喚雨，淪落到今日要賣產圖存，全因狂妄自大，昧於形勢，不自量力。過去中央囿於「一國兩制」，以為對特區事務放任自流便是河水不犯井水，以致反中亂港勢力不斷坐大。佔中一役，民主黨初嘗甜頭，對中央更不放在眼內；到了黑暴爆發，不僅公然與黎智英勾連策劃暴亂，黨內頭面人物更公然要求外部勢力制裁中港，簡直狂妄至極。忍無可忍，毋須再忍。自國安法在港落實，中央行使全面管治權，民主黨自取滅亡已成定局。如今扛着一塊爛招牌苟延殘喘，要麼乾塘摺埋，要麼識時務轉型做忠誠反對派，已沒有第三條路可走了。