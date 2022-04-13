功夫茶：食環捉鼠貴夾廢　重賞市民仲實際

香港搞全城清潔運動可謂大失敗。呢嗱，一件全港三無大廈藏污納垢，消防、清潔成隱憂；另一件就係「鼠出沒注意」，全港18區，區區都有鼠患，正是：疫情熾，鼠患更熾，多得咁多年來，食環署滅鼠無能；香港搞公共衞生，只能說係阿聾燒炮，得陣煙！

得陣煙，即係乜都冇啦！各位，真係唔講冇人知，講出來，絕對唔係墳頭耍大刀，嚇鬼！且聽功夫茶細說因由。政府去年投放逾7億個大洋，用於食物環境衞生署嘅防治蟲鼠工作，創過去5年新高。所謂「運籌於廟堂之上，而決勝乎千里之外」，用咗咁大筆公帑銀両，唔好話捉老鼠，捉恐龍、打外星人都冇問題啦！

結果呢？工作成效未見顯著，年內收集死鼠及捕獲活鼠僅67,182隻，即平均每隻開支高達逾一萬港元！喺香港，老鼠身價果然不菲。當局表示，除咗例行滅鼠工作，食環署今年內將進行兩輪小區滅鼠行動，下月進行嘅首輪行動已敲定全港6區。

嗱！據政府最新文件顯示，防治蟲鼠服務嘅整體開支，由2017至18年度嘅5.69億港元，遞增至去年度嘅7.31億港元。本年度嘅相關開支將進一步增至7.51億元，年內嘅防治蟲鼠工作嘅公務員人手編制為745人，外判員工總數則為2,208人。

阿哥，出門彎彎腰，回家有柴燒！依家食環署捉隻老鼠成本過萬，而且成效不彰。過去本報記者曾走訪一些街市、舊區天井或後巷，輕易拍到老鼠日光日白都大剌剌出來搵食！唔少食肆、超市、壽司吧、麵包舖亦經常發現老鼠歡天喜地出巡搵食！

功夫茶忽發奇想，不如解散食環署嘅防治蟲鼠組，慳番一大筆公帑，轉而鼓勵市民齊捉老鼠啦！活捉一隻一皮，打死八千！重賞之下，必有勇夫，一年肯定捉多過67,182隻！反正疫慌下大把失業人士，申請政府一萬元失業救濟金限制多多又麻Q煩，依家日捉一鼠已有一皮，輕鬆好多！功夫茶連宣傳語都擬好了：全民起動捉老鼠，好快就可做屋主！一日捉一隻一萬，一個月就30萬，唔好話買居屋，買私樓都仲得吖！

各位，除咗鼠患，本港之三無大廈衞生惡劣，成病毒溫床、消防隱憂。全港約有4,000幢三無大廈；早前疫情嚴峻，政府就話為1,590幢三無大廈進行一次性清潔，大哥，一半都未達標，難怪議員質疑「一次性清潔」成效！你估本來無一物，何處惹塵埃咩？庸官就諸多狡辯，又話一次性清潔工作並非只得一次，只要有需要便會進行！

唉！靜靜雞，認吓低威吧！依家仲有成2,400多幢未獲得一次性清潔，仲講嘢廢噏，盞愈描愈胡厘媽叉！愈講愈不知所謂！