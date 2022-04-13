世界視線：孤城烏軍決死戰　平民陪葬淪野鬼

經過48天血腥戰鬥後，烏克蘭東部孤城馬里烏波爾可謂四面楚歌，陷落只是時間問題。在俄軍猛攻下，守軍傷亡慘重，彈盡糧絕，日前在社交網發訣別文章，揚言在最後一戰彈藥用盡後埋身肉搏，絕不投降。毫無疑問，戰爭對無法離開的平民而言是巨大災難，一切生命在戰火中加速消逝，製造無數悲劇。

馬里烏波爾大部分地方由俄軍佔領，僅亞速斯塔爾鋼鐵廠、港口仍由烏克蘭極右武裝亞速營及海軍陸戰隊第36旅殘部死守。第36旅最先發出訣別書，指傷員已佔剩餘官兵一半，四肢受傷的輕傷員是防守主力，炮兵、高射炮手、通訊兵、伙夫及軍樂手已調往前線作戰。訣別書抱怨缺乏高層支援，又指沒有人願意與他們聯絡，令他們感到被遺棄。36旅明言最後機會是肉搏戰，等待他們的結局就是死亡或力戰被俘。

另一邊廂，手上沾滿俄軍鮮血的亞速營見大勢已去，亦發出訣別書。自從圍城以來，俄軍擊落多架企圖突破重圍、入城帶走亞速營高層的直升機，亞速營可謂插翼難飛。血海深仇下，亞速營自然不會存有幻想，勢以魚死網破的決心戰鬥到底，俄軍亦在為死去同袍復仇心理影響下，以滿腔怒火向敵軍傾瀉子彈，傾力把亞速營全殲於老巢內。交戰雙方無法掌握城內平民實際數目，加上人道走廊多次中斷，無法撤離的平民只能聽天由命，殃及池魚難以避免。

馬里烏波爾是烏軍抵抗的象徵，軍方高層得悉守軍發出絕望吶喊後，指不會公開討論軍事行動，然後官腔式強調與守軍有穩定通訊。烏軍過往戰鬥報捷後會毫不保留展示戰利品，更刻意呈現俄軍殘缺不全的屍首，以示侵略者的下場。但烏軍今次回應模棱兩可，沒有公布任何資料更三緘其口，是否代表戰局出現意想不到變化呢？

曠日持久的高強度戰鬥，令戰前繁榮的馬里烏波爾滿目瘡痍，多年建設毀於一旦，令人聯想起二戰各場慘烈圍城戰。對俄烏而言，在人口密集的城市交戰只會造成一個個人道災難，令平民士兵倒在死神鎌刀下，化作一座座墳墓，上演一幕幕家破人亡悲劇。