中美矛盾白熱化，可能是始自2014年。當年，世界銀行用購買力平價計算出中國經濟規模已超越美國。在相近的時間，中國的製造業附加值、出口總額，以至外匯儲備也成為全球第一。這肯定引起西方特別是以全球霸權自傲的美國的震驚。因而再不會容許中國繼續增長，而要截殺中國發展，保其霸權。

也許由此而使美國的戰略開始集中於香港，理由是在香港英美經營多年，香港反共反中人眾，在回歸後，沒有去殖民地化，在一國兩制的體制下，成為全國政治最薄弱的環節。於是，佔中、旺角暴動以至黑暴、顏色革命在香港推展。在中央的干預下，美國功敗垂成，但中美矛盾不改，反而隨時更加深，美國不可能放棄從香港攻擊中國內地。

政治暴動的顏色革命在北京重兵防守下，再不能借一國兩制的漏洞施加突襲。但香港的金融中心已變成中國資本的離岸金融中心，與內地的金融通過企業與資金流通而緊密結合起來。且香港的金融體制深嵌於美國主宰的國際體系之內，難以獨立。以往的說法是美國不會破壞它主宰的國際體系、國際秩序。因此，香港在美國體系之內，還會有所保障，最多是用金融危機來掠奪香港市場上的資金。可惜，美國近年對中國及其他國家的金融制裁，包括二級制裁，再加以俄烏之戰中對俄羅斯的金融制裁、凍結、沒收俄在海外的公私資金，以至切斷俄銀行與國際金融通過SWIFT系統的連接。顯然美國已開始不顧國際金融的秩序與信用，以及美國的國家和美元信用。在這樣的傾向下，美國要對付香港從而打擊中國，大可針對香港脆弱的國際金融中心體系。香港涉及中國最大量的對外資金，對外金融連接的最主要渠道。一旦美國用制裁、凍結切斷國際連接來對付香港，中國未必容易應對。香港難免出現斷崖式的金融和經濟災難。美國此舉可進可退，還可順手掠奪中國內地與香港的資產。

而在此重型轟炸之前，美國還可用反逃稅政策，驅逐中國及內地在美經營的企業，和在開曼群島等註冊的企業，中國內地及香港企業在開曼群島等註冊的比例十分高。一旦美國施加辣手，它們受損的情況嚴重。會因此帶來中國包括香港在企業體系和相關的金融災難性的衝擊。

於是，在香港新政府上台之後，美國會否施下馬威呢？