大陸「和平統一」祖國的方案，是台灣可以像香港般實施「一國兩制」。根據40年前的「葉九條」，台灣的「一國兩制」比香港還寬鬆優待，可以「保留軍隊」，這麼寬鬆優待當然有先決條件，那就是「和平統一」。如果是武統，就不會有這樣的「一國兩制」，而是統一後的台灣，將實施與內地的省、市、自治區同樣的制度，是「全國一盤棋」。

這樣做，倒不是要「懲罰」台灣抗拒和統，而是因為台灣失去了實施「一國兩制」的條件，若還是實施「一國兩制」，對台灣、對大陸的發展都沒有好處，只會造成大局不穩，甚至造成內亂和方便外國勢力搗亂破壞，危害國家安全。如果台灣失去了和統的機會，被大陸武統，那麼這個結局就和當年中共打敗國民黨、「解放全中國」沒甚麼區別，就是中共早已定出的「我們一定要解放台灣」的實現。

既然是解放，那就會懲治戰犯，掃蕩匪特，鎮壓一切明明暗暗的反抗力量，就要重建台灣的管治架構、上層建築，行政、立法、司法、治安等制度都要推倒重建，就要大換血，凡留用者就要經過甄別審查和再教育。台灣的軍隊要滅除，解放軍駐台，警察更要經過更為嚴格的甄別和整訓才可留用。大陸最要保護和促進發展的，是台灣的經濟民生。台灣的學校教育，國民教育也要推倒重來，將和內地相一致。在所有這些大變動中，將會有大批內地的各方面精英調往台灣工作。現在交通很方便，那時高鐵已通台北，所有「解放台灣」的後續工作相信可順利進行，這就是台灣當局拒絕和統、拒絕「一國兩制」，迫使大陸武統的結果。

關於這些，大陸現在就應向台灣方面講清楚，要讓他們知道拒絕和統、拒絕「一國兩制」的代價很大，後果很嚴重。切莫敬酒不吃吃罰酒！切莫以為美國可保台灣不被武統！現在台灣當局作此春秋大夢的時間已經不多了，非要炮聲隆隆了才被驚醒，那就太晚啦！