俄烏戰爭爆發後，美國對俄羅斯的制裁不斷升級，並威逼全世界跟隨，簡直到了歇斯底里地步。但與此同時，美國自己卻乘機大肆購買俄羅斯石油，可謂莫大諷刺。據俄方透露，最近這段時間美國進口俄羅斯石油大幅增長43%，達到每天10萬桶；此外，華府亦以生活必需品為由，准許美國企業從俄進口礦物肥料，而歐洲企業則不獲允許，可見老美是多麼自私自利。

中國外交部發言人忍不住嘲諷道，美國把制裁當作牟取非法利益的工具，一面對俄羅斯揮舞制裁大棒，一面對俄羅斯抄底，這種制裁沒有任何道義可言；美國沒有權利讓各國人民為其戰略私利買單。實際上，美國動不動制裁別國，早已令人討厭，如今連制裁俄羅斯也表裏不一暗度陳倉，更是令人不齒。

濫用制裁也就算了，美國還要強迫全世界跟隨，誰不跟隨誰遭殃，他們稱之為二級制裁，其實就是強盜邏輯。這套強盜邏輯過去確實嚇倒不少國家，但今時今日已不太靈驗。君不見，作為美國盟友的印度不但沒有加入抗俄陣容，反而大量購買俄石油及其他商品，老美恨得牙癢癢，卻無可奈何。

印度尚且堅持獨立自主的外交原則，中國更沒理由聽美國指揮。華府不斷恐嚇北京，若支持俄國將「面臨嚴重後果」，殊不知中國早就習慣了被針對和打壓，還有甚麼好擔心？中國經濟體積大得多，綜合實力也強得多，美國企圖將對付俄羅斯那一套用在中國身上，注定無法得逞。

中國人很清楚，美國壓垮俄羅斯後，接下來必定集中力量對付中國，而且必定更加不擇手段。所以從某種意義上說，中俄關係就是唇齒相依的關係，中國無論如何都不能跟隨美國起舞，更不能對俄羅斯落井下石。相反，美國愈是挑撥離間，中國愈是不能離棄朋友，否則將來輪到中國面臨同樣處境，恐怕連一個聲援的朋友也沒有。

這不是危言聳聽，而是大概率發生的事情。畢竟中國才是美國最大對手，美帝亡華之心不死，中國人絕不能抱有任何幻想。有人也許會說，俄羅斯攻打烏克蘭，不管怎麼說都是對主權國家的侵犯，中國豈能不站在正義一邊。其實何謂正義，從來沒有人說得清楚，美國入侵伊拉克和敍利亞等國是正義嗎？今天義正詞嚴譴責俄羅斯的人，當年是否也譴責過美國？