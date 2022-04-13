不說不知道，一說嚇一跳。香港衞生環境惡劣，三無大廈烏煙瘴氣，老鼠亂竄猶如老鼠崗，而負責清潔的食環署一直敷衍塞責。特別是滅鼠馬虎，愈滅愈有，開支則節節上升。資料顯示，2017年食環署耗資約1.5億元捉了4.1萬多隻死老鼠，平均每捉一隻老鼠的成本為3,700元，之後幾年已升至每隻逾4,000元。

詎料高處未算高，政府去年投放逾7億元滅鼠，但年內只收集到死鼠及活鼠67,182隻，即平均每隻開支高達逾一萬元，駭人聽聞。斥巨資滅鼠卻成效不彰，一方面是外判商欠缺效率，另一方面是食環署監管得過且過。

由食環署每年接獲逾萬宗鼠患投訴，到本報獨家揭露多個公共街市驚現「群鼠噬豬殼」，再到食肆外賣意粉駭然附送老鼠頭等等，無不反映本港鼠患已到了全城恐慌的程度。然而食環署每年向立法會呈報的鼠患整體參考指數居然不升反跌，這顯然是不合理的。現在更自揭每捉一隻老鼠的成本逾萬元，簡直是沒有最貴只有更貴。如果食環署真的有用心做好份工，真的將香港視為自己的家，好好的香港何至於此！可以斷言，只要食環署冇心冇肺冇靈魂不改，即使花費再多的錢，衞生情況一樣不會有改善。

這樣說絕非無的放矢。眾所周知，食環署設有防治蟲鼠組，惟人員只知蛇王躲懶。本報多次直擊各區的防治蟲鼠組開工情況，例如西貢5人小隊，每天「工作」都是吹水、瞓覺、食飯、打牌；更不必說，申訴專員公署怒斥食環署胡混度日，外判清潔承辦商在「過往服務表現」評分中得0分一樣成功中標，可見一切都是人的問題。由食衞局到食環署都是時候撤換管理層，換個大腦，尸位素餐者豈能繼續留低。