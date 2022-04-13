特首林鄭月娥決定不再連任，有朋友知道在下是搖筆桿寫評論的人，也會問我，為甚麼禮賓府要在此刻換人。我嘛，且看來者何人，對方想聽的是甚麼話語，答案大可分作淺、中、深三個層次，隨機應答，沒有定法可言。

若然第一步只為應酬，我會從最淺層的原因說起，告訴對方，林鄭下堂求去，是因為要以家庭為重，一把年紀，也是時候回去跟老伴相依，逍遙度日了。說罷再瞧瞧對方，要是見到人家在竭力忍笑，一派難以置信的模樣，我就清一清嗓子，盡量做出正經的表情，然後說：「除此之外，林鄭在反修例風波中一度亂了方寸，面對新冠肺炎第5波疫情又防範不力，導致死者纍纍，市民積怨甚深，客觀環境也很難讓她待下去。」應付一般的提問，上述答案已然足夠，甚至十居其九的人，也不期望你再有另類見解。如此一來，問者滿意而去，答者樂得清閒，大家都得其所哉。

除非碰上不愛聽陳腔濫調，不甘於人云亦云之士，對方纏着不放，我才會告訴他，頭兩個理由只屬表相，甚至有點似是而非。其實，現屆政府處理反修例風波的手法，中央曾予以正面評價，故這一項該不是死因。至於面對第5波疫情，政府進退失據，民眾怨聲載道，那確是實情。不過，在第5波之前，香港疫情的管控成績，在全球位於前列位置，當時也不見得市民會擁戴特區政府。

要求特首換人的聲音，在過去兩年，甚至在過去20年都不曾停過。很多香港人固然不滿現任特首，但又何曾滿意過以往任何一任的特首？

誰在上位，誰就要受靶，這是一個愛「打大佬」的年代，能明乎此者，則近乎道矣。