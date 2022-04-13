5名年齡介乎20至27歲的男子，去年在港鐵車廂內拍片打麻雀，各被控「作出任何作為，因而可導致公眾地方遭受阻礙」罪，一人另因行李尺寸超出規定涉違反港鐵附例，其餘4人使用長者八達通，日前在九龍城法院各被罰款1,000元。這些標奇立異、終日騙讚呃關注的年輕人，應該慶幸上天對他們格外開恩，放下寸金便可甩身，不用在鐵窗下思考人生。

案情指有人在警誡下作招認，假裝在列車上打麻雀，拍成有趣影片作分享，基於鑑賞力有高低之分，這裏不會討論在港鐵車廂中搓麻雀究竟何趣之有，只集中討論年輕人使用長者八達通，所帶出的缺乏守法意識問題。

眾所周知，長者八達通可享兩元乘車優惠，遠比繳付正價便宜，濫用情況屢見不鮮，此案5名被告中有4人干犯此一罪行，可見嚴重程度。問題是，當局對違法之人有否嚴格查辦，從而向社會表達出對干犯同類型罪行人士絕不予以姑息？

根據現行法例，任何人士如製造、行使或管有虛假文書，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為入獄14年。2014年，一名專上院校女講師被揭發使用長者八達通乘搭港鐵，截查時出示他人身份證，之後再被搜出兩張他人的學生證，被裁定3項盜竊及一項使用別人身份證罪名成立，之後她不服上訴，其中一項控罪維持原判，判處監禁兩個月。

雖然當局已推出樂悠咭堵塞漏洞，但同樣是騙取車資優惠，沒有使用他人身份證明文件，可以罰款了事，任何打算以身試法的人也會從中得到啟示，以後動歪念時會懂得怎樣取捨，這或許解釋了何以經常有乘客搭輕鐵時，既不購票也不拍八達通。一個守法意識薄弱的社會，被違法達義所洗腦，最終整個社會只會走向「違法達異」的末路。