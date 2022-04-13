立法會正一連數天舉行特別財委會，審議政府來年開支項目及相關政策方向。筆者先後就未來5年公營房屋落成量、過渡性房屋及現金津貼等提出書面問題。其中最令人關注是公屋供應量仍處於低水平，仍要「追落後」。

政府早已表明已覓得350公頃土地，在未來十年興建33萬公營房屋單位。根據運房局最新的數據顯示，未來5年大約有10萬個公營房屋單位落成，這已包括出租公屋及出售資助房屋。換句話說，33萬個公營房屋供應，始終要靠後5年力追。

在2021年12月底，一般公屋申請者平均輪候時間已達6年，累計有24萬個申請，當中有一個較大比例的住戶仍居住在劏房等不適切房屋。如果有合適的過渡性房屋，都會受劏房戶歡迎。作為輔助手段，當局由2020年開始注資興建過渡性房屋，後加碼至兩萬個單位。按政府最新給本人的回覆，至2023年底前，落成的單位總數為1.7萬個。較大量的供應，將於今明兩年落成。但是這遠遠未能紓緩到需求。

我們不能置居住在不適切房屋的居民於不顧，近期也有不少報道，劏房居住環境愈趨惡劣，包括廁廚睡合一，又或者以太空艙為居所。劏房租管條例雖然已落實，但對改善住屋困難仍假以時日。所以，筆者認為當局有必要全盤整合及審視過渡性房屋供應，以至為基層住戶的支援措施。其中，必須增加過渡性房屋供應，增加3至4萬個單位。中央援港興建的隔離設施有5,000個單位，在疫後找出合適的地盤改作過渡性房屋，單位便可以倍升。此外，優化租金津貼計劃，一年以來已有15萬戶申請，當局應把試行計劃變為恒常政策，並補漏拾遺重推「N無津貼」。當然，最重要的，是政府必須接納以「告別劏房」作為政策目標。