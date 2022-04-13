自上月5日，在本欄發表《港府歧視排斥中醫抗疫》的評論後，先後收到讀者黎君及網上多位中醫藥業界及工會朋友的回應，感謝之餘更喜見中醫藥受歧視和打壓的非正常和不公義、不科學的現象及問題，愈來愈得到更多人從第5波疫情抗擊中擦亮眼睛，特別是中央援港抗疫中醫專家組組長、中國科學院院士仝小林，於本月7日接受中央官方通訊社訪問，從援港實證和全面調查研究後，作出權威性的意見，及對特區政府抗疫司令部和醫療衞生抗疫救治醫療系統，提出具體發揮中醫藥在防疫抗疫中的地位、作用、要求，督促特區政府必須給中醫藥「拆牆鬆綁」的建議，並公布已與特區達成兩方面共識，開創了中醫藥堂堂正正地進入香港官方認可醫療衞生和救治體系的歷史先河。

「達成兩方面共識」7個字，字字千鈞，意即香港特區政府及其轄下的醫療衞生系統已接納來自中央援港抗疫中醫專家組的意見，那麼是哪兩方面的內容呢？據仝小林組長介紹的具體內容是一個非常重要的突破性共識結果。

第一方面是以「三減、三重、一優先」為工作目標。（即：減少死亡、減少重症、減少感染；重點人群、重點機構、重點區域採取精準有力救治措施；優先救治長者）。推動中醫藥「三易」落地（易懂、易行、易得）救治患者。第二方面，協助香港中醫藥界制訂並盡快推出「四個方案」，即：《2019冠狀病毒病居家使用中成藥建議（試行版）》、《方艙醫院2019冠狀病毒感染中醫診療方案（試行版）》、《2019冠狀病毒病恢復後期中醫康復指導建議（試行版）》、《2019冠狀病毒病中醫藥預防治療FAO（試行版）》。明朝《瘟疫論》作者吳有性大夫，在天有靈的話當告慰。