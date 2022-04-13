本屆政府就快燈火下樓台！留給下一任政府嘅爛攤子就多啦！老朽一如唔少市民，最怕「打場大風，執塊樹葉」。從來新官未上任，必然會給予草民「幸福」嘅承諾，之不過，一介蟻民，頂多聽住先！

其實，港人好易滿足，「執到塊樹葉」都已心懷感恩！關注社會時事嘅讀者，必定會留意本報特別垂注假難民為禍香港社會治安；而另一問題當推公共衞生：嘩，依家食署捉隻老鼠成本逾萬元，老鼠身價果然不菲！老朽之所以有此感觸，皆因假難民與鼠患，不是本報「正論」常見議題，就係「功夫茶」特別喜歡嘅笑謔題材。

假難民為禍香江，愈來愈狼，依老朽看，就係今屆政府訂嘅標準不高，執行又不嚴，遂使假難民呢個毒瘤愈養愈大！呢嗱！咁多年來，本報一再提出，任由假難民「自由行」，除咗冇阻嚇力，亦威脅治安；一時未能遣返，當務之急係起禁閉營。可惜，庸官就一味推搪香港缺乏土地資源，有實際困難。

其實，香港咁多離島及偏遠郊區，搵個山旮旯去設個禁閉營有幾難呢？呢啲咪就係古人所說的「非知之難，惟行之不易」囉！再講，即所謂「取法於上，僅得為中；取法於中，故為其下。」依家對付假難民，則幾乎躺平，有乜辦法唔養肥禍根，成為社會嘅治安毒瘤！呢，港府趕絕港人，移民激增，相比之下，卻迎來大量假難民滯港享福。阿哥，港府喺過去8個財政年度耗用72.7億元巨額公帑養假難民。假難民濫用法援程序，司法覆核更成為留港護身符，法援署喺過去3年批出嘅司法覆核已花逾億元公帑。講真，無論誰當新一屆特首，不必陳義過高，起禁閉營咪畀假難民自由行，同時平價捉多啲老鼠，一介草民如老朽已經感到好幸福！