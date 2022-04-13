現任特首林鄭月娥已經宣布不尋求連任，換言之，隨着7月1日來臨，將會有一名新的人士成為第6任行政長官。到新特首上任時，希望本港已基本上克服了新冠疫情。第5波疫情來得既兇且猛，除了對市民日常生活造成相當廣泛而深入的影響外，也暴露了本港不少的問題。筆者是生於斯、長於斯也安頓於斯的香港人，不管下任特首是誰，都希望他能本着愛港愛國的信念，處理好我們面對的各種問題，讓香港能像鳳凰浴火重生那樣，再創輝煌。

首先，希望下屆政府能在醫療方面建立一個公、私營醫療系統合作的生態圈，積極增加公營醫療系統全方位的人手供應，提高醫護人員的待遇，挽留公營醫護人才，以改善目前公、私營醫療人手失衡的狀態。也應該加強公營醫院、私營醫院和護理院舍之間的合作，推出先導合作試點，以求減輕對公營醫療系統的壓力。同時，也應該通過提供更多誘因來擴大和強化「自願醫保」計劃，以紓緩對公營系統的住院壓力。政府也應考慮引入「強制醫保」，以強化私營醫療系統。

在經濟方面，有必要加強政府間的協調機制和訊息平台，提升深港合作，降低市場准入門檻，將「北部都會區」的整體設計和布局在科技創新和人才服務等方面結合起來，研究「前海發展」和「北部都會區」如何可以形成更好的對接和協同效應，幫助港商和港青北上發展，掌握國家和粵港澳大灣區的發展機遇。在本港方面，要着力多元化發展經濟，積極探討再工業化、基礎研究成果轉化、數字經濟、金融科技、人工智能和專業服務升級，為青年人提供更多發展事業的機遇。

至於在房屋方面，下屆政府必須注重長遠規劃和落實土地供應問責制，通過包括公私合作等不同方式增加房屋的短、長期供應，統一規劃公、私房屋用地的比率。要重組運輸及房屋局和發展局，好好統籌市建局和房協等機構，聚焦「房屋發展」和「土地發展」。在住房方面，政府要搭建更多置業階梯，倡導公私合作模式，讓市民通過置業累積財富。

在青年發展和教育的範疇，加強國家和國民教育刻不容緩，要進一步向青少年推廣《港區國安法》和建立「國家安全」的強烈意識，也要推動一般港人對《中華人民共和國憲法》和《基本法》的認識，促進正向思維，強化法制、國家觀念和守法意識。政府也要策略性地培養優秀進步港青，讓這些人才在大灣區或內地其他省市都有更好的發展機遇。

從回顧來看，林鄭月娥在施政方面遇到不少困難，在經歷「黑暴」和新冠疫情的重大挑戰時，她不眠不休，在中央支持下，積極維護「一國兩制」，率領特區政府落實《港區國安法》和完善選舉制度，在穩控疫情和推動香港恢復社會安寧方面作出了貢獻，值得肯定。