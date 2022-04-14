世界視線：北約黑手再延伸　逼俄觸下核按鈕

北約東擴在烏克蘭戰火延燒之際，這台冷戰產物繼續唯恐天下不亂，向芬蘭及瑞典兩個北歐國家拋出橄欖枝，邀請加入北約。有英媒預計，芬蘭及瑞典最快今夏加入北約。克里姆林宮隨即警告，有關舉措不會為歐洲帶來穩定。事實上，莫斯科早已明言，一旦面臨生存威脅便會動用核武。如今眼見敵人大模廝樣打算在自家門前「插旗」，俄國定必還以顏色，世界則從此多事。

俄羅斯揮軍攻打烏克蘭，本有以一警百之意，詎料卻令芬蘭及瑞典威脅感頓生。當中芬蘭民眾加入北約呼聲甚高，總理馬林早前見了美國總統拜登後，索性拿這事兒來迎合民意，指將在春天考慮是否加入北約。春天還沒到，北約已像催命符般隔三差五問一次，逼芬蘭做決定；西方傳媒當然要配合宣傳，指芬瑞兩國「入北」已是如箭在弦，稍後將共同對抗萬惡的俄羅斯云云。

蘇聯解體後，美國曾承諾北約不會東擴。結果呢？由美國主導的北約前後東擴5次，俄國每次都沒有採取對抗手段，卻換來美國的得寸進尺，最終引爆俄烏戰爭。俄羅斯外長拉夫羅夫周一突然「攤牌」，明言俄軍在烏克蘭的特別軍事行動，目的旨在結束北約肆無忌憚的擴張，以及終結「美國肆無忌憚地在世界舞台上霸佔的統治地位」。

眼見各款制裁大棒未有殺死莫斯科，北約一而再、再而三踩線，除了繼續向烏國「輸血」拱火澆油，更借助烏克蘭戰爭拉攏俄羅斯周邊國家加入，這種壓縮俄國戰略緩衝地帶的做法，難道不是要逼普京使用核武器的節奏？在這種危險的氛圍下，人類距離三戰只差那麼一點點；而一旦爆發核戰爭，意味就是美俄之間的核較量，對全球勢必造成摧毀性破壞及人命傷亡。

北約除在歐洲攪局，近日甚至「踩過界」干涉亞太事務，提出「戰略新構想」，邀請日、韓、澳參加外長會議，矛頭直指中國。作為冷戰產物，北約何時曾發揮有效作用？又或者為哪裏帶來了和平？該組織實為美國維持霸權的工具，多年來引發多少衝突和斷送多少寶貴人命，現在甚至冒着將人類捲入核戰之險繼續攪局，因此早就該解散，以免為禍人間。