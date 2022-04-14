產評：大國博弈全方位　世界經濟尋新軌

美國處於40年一遇的通脹海嘯，今年加息及縮減資產負債表（俗稱「縮表」）步伐必狂野，全球金融勢為之震盪。同一時間，美國深度介入俄烏軍事衝突，分裂東、西陣營，為施展其印太戰略鋪路，圖將禍水東引至亞洲，劍指中國。事實上，以中美博弈為主軸的全球貿易、金融與貨幣角力非但沒有歇息，更愈演愈烈。亞洲諸國要有心理準備，來自美國的種種麻煩，早晚要找上門，得及早深思如何應對，才最符合自身發展的利益。

俄烏衝突向市場發出其中一個重要訊息，乃在美國主導下，西方國家再度聯成一線去處理國際地緣政治問題，並形成一股極大的不穩定因素，至少歐美經濟都在承受「制俄」回力鏢的傷害，為全球帶來動盪與不安。美國試圖利用其美元霸權，來無止境擴大制俄範疇。不過，至今為止，中國與印度皆未懼美國的制裁大棒，繼續與俄國進行經貿交往，中國最新的貿易數據亦顯示，中俄經貿密切關係未受俄烏事件影響。

誠然，過去每當美國收緊貨幣政策，美元及美息向上，皆對債務高企的新興市場甚為不利，不少亞洲小國經濟與貨幣都會受到衝擊，甚至足以引發政權更替。不過，隨着這些年新興市場經濟體的經濟發展得到提升，且外匯儲備底子加強，防衞金融風險的能力亦相對提升，故今次美國接下來連環加息、縮表對新興市場債務的影響，衝擊是存在的，惟未必會如過去般猛烈。

其中一個關鍵，在於如今亞洲地區之中，中國已成為全球第二大經濟體，能獨當一面，當區域經濟發展出了「龍頭」，若亞洲諸地不再一盤散沙，而是齊心合力推動區域經濟一體化，加強雙邊與多邊經貿往來，就能共同應對分裂與動盪。觀乎今年首季，中國與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國的貿易量保持增長，只要亞洲諸地能善用此貿協優勢，乘國際供應鏈重構的契機加強地區合作，將有助加快經濟走出疫情陰霾，推動引領世界的復甦之路。

要知道，美國的印太戰略主張是排他性，即排除其他非成員國，尤其中國涉足供應鏈，而其核心是維護美國利益。可諸如東協等國，皆以發展中國家為主，要奉行美國的一套標準來發展經貿與創科環保，不見得能有多少裨益。反觀東協已成為中國主要貿易夥伴，文化背景與發展等條件皆較相近，若能用心經營以互利共贏為基礎的RCEP，當能開創新天地。

美國霸權已成為全球禍源，由之牽動的種種問題，正向地緣政治、貨幣、貿易、科技及金融等各領域擴散，世界大亂正是其護霸劇本的引子。要拒絕攬炒，就得強化自身經貿基礎。可「孤掌莫持依」，要抗衡分裂與動盪，亞洲諸地得認清時局和自身條件，積極共同推動區域經濟一體化，齊心將亞洲市場做大做強，減少對西方經濟的依賴，才有望鞏固得來不易的發展勢頭，循自主道路持續發展，並在百年變局中爭取合理的話語權。