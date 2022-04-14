正論：等公屋波折重重　上樓難含恨而終

港府抗疫一塌糊塗，隔離設施嚴重不足更導致死病枕藉，不得不急就章徵用新落成公屋作隔離設施，惟此舉卻損害了苦候多年的準租戶權益。有七旬老婦輪候公屋達8年，好不容易去年底獲配單位，無奈人算不如天算，該幢公屋今年初被政府徵作隔離設施，老婦入伙無期，疑憂憤病逝，等到死都未能上樓。官不殺伯仁，伯仁因官而死，寧不悲乎！

林鄭昨日聲稱，早前徵用作隔離設施的公屋及過渡性房屋將於本月內交還，其中皇后山邨第一及第七座，以及荔景邨恒景樓，合共3,000多個單位月底交還予房屋署，居民最快下月底入伙。這「遲來的喜訊」對於上述老婦來說卻是莫大的諷刺，皆因她已等不及上樓。老婦原本居於沒有電梯的唐樓，上落均要步行七層樓梯，對年邁長者而言非常辛苦。她遂申請單身長者公屋單位，原以為4年內可獲編配，詎料一等8年，直到去年底始接獲房署通知，獲配粉嶺皇后山邨皇溢樓，頓感喜出望外。

無奈第5波疫情急轉直下，該幢公屋於2月被港府徵用為隔離設施，搬屋無期，老婦終日鬱鬱寡歡，及至3月10日驟然猝逝，至死未能上樓。其胞弟直斥房署在審批亡姊申請時多番延誤，卻於她離世後約兩周發信通知已重新將其編派到同邨皇盛樓一單位，並要求她在4月9日辦理手續，租約4月底生效。房署連準租戶去世也懵然不知，遲來的配屋不僅為時已晚，更成為死者畢生遺憾和家屬心中的痛。

等上樓等到死只是冰山一角，更多基層因為港府抗疫無能而延遲上樓，全盤打亂部署。有些住在過渡屋的家庭因租約期滿卻上樓無期，最終要搬回劏房；更多的是屈居劏房的準租戶只能繼續住在危機四伏的居住環境，還要支付堪比豪宅呎價的租金。港府一句抗疫大過天，不僅表列處所一律被禁營業，致令基層手停口停，更因為徵用公屋而令無殼蝸牛苦不堪言。說這個政府完全不知民間疾苦，完全不顧基層死活，顯然並不為過。

目前公屋輪候時間沒有最長，只有更長。房委會公布，截至去年12月底，一般申請者的平均輪候時間為6年，較早前的5.9年再增0.1年，意味輪候情況持續惡化。而長者一人申請的平均輪候時間則由之前的3.8年，再增0.2年至4年，但事實苦候8年、等到含恨而終的大有人在。明知公屋供應遠遠落後於需求，港府還要因為抗疫原因而要準租戶一等再等，儼然「乞兒兜裏搶飯食」，堪稱無恥。最不堪的是，這些公屋被徵用後入住率極低，準租戶的犧牲毫無價值。港府抗疫進退失據，全港各階層的市民都被害慘，由此又可見一斑。

說到底，本港房屋問題尾大不掉，港府只有挖東牆補西牆一招，根本解決不了問題。唯一辦法是大量增加土地供應，並要減省無謂程序加快批地建屋。當方艙醫院只需短短7日便建成，林鄭更形容為「奇迹」，如果港府能用這種精神增建公屋，又豈會再有人含恨而終？