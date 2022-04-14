功夫茶：放生之後仲回水　司法永保大漢奸

有人說，歷史從不為自己辯解，卻總能證明她的無私。在時間面前，好多真偽確實會無所遁形，「看取漢家何事業，五陵無樹起秋風」。多少事業、榮華富貴，只在空蕩嘅秋風回旋。歷史，最是教人感傷！

然而，司法不公，尤其由律政司把關檢控一環，若然一味拖延、大歎慢板，放生理由更是千奇百怪，一時證據不足一時又證據太多，神係佢鬼又係佢，足見欲赦之罪，何患無詞。再講吖，司法玩針對，其身不正，所謂「檢控獨立」豈能變成擋箭牌？這不單止令人傷感，若司法可任意搬龍門，更叫人意難平！

各位，現正於赤柱監獄服刑嘅國安重犯黎智英，4年多前喺維園內刑恐東方傳媒機構記者一案，往事並不如煙，功夫茶深深記得東方及受害記者發出17封信追問進展，律政司始不情不願提出起訴；惟上訴同樣花樣百出，不但喺「死線」當日先肯提出，且拖延逾半年都未能定出聆訊日期，如此死拖爛拖，被質疑遲來嘅正義非正義。

最令人莫名其妙係呢單刑恐東方記者一案，最終表證成立，但大漢奸喺原審時獲判無罪。阿哥，當時有立法會議員及學者都指出，漢奸黎以粗口辱罵更出言恐嚇記者，全程有錄影鐵證如山，根本無可爭議，惟原審裁判官於2020年9月裁定黎刑事恐嚇罪名不成立。呢，律政司早前喺高院原訟庭提出上訴，法官其後於去年12月裁定駁回上訴，直指原審有錯但維持罪名不成立嘅判決。明明表證成立又最終變罪名不成立，出爾反爾，如此兒戲，司法擺到明玩針對，如何令人信服？

呢，大漢奸仲唔得戚咩？律政司上訴失敗後，向法庭申請竟獲得訟費，法官尋日頒下判詞，指律政司今次上訴並非全無理據，裁定黎只可獲是次上訴嘅一半訟費。各位，一宗明明證據確鑿嘅刑恐東方記者案，竟然玩到「表證成立」又變「罪名不成立」，玩變魔術咩？律政司檢控無能固然難辭其咎，惟黎智英呢個國安重犯一再被放生，依家仲獲贈是次上訴嘅一半訟費，喂！放生之後仲回水，司法針對東方，永保大漢奸，何來公平正義？路人皆見矣！

各位，當港人引以為傲嘅法治核心價值也千瘡百孔，法律不保護守法市民，保護傘專為大漢奸而張開，正常市民被刑恐反而一啲保障都冇！哀莫大於心死，新一波移民潮爆發，豈是無因？明者因時而變，司法再不徹底改革，只玩針對，不能以百姓之心為心，咁香港無論誰做特首，恐怕都難有新氣象！