香港現時的主要經濟競爭力在於國際金融中心的功能。依靠香港原來的國際連接與內地資本與企業在港發展兩個因素。內地因素正隨着內地金融經濟的擴張，成為推動香港國際連接的主動力。香港市場上的資金以內地為主（包括內地在海外流轉的部分），國際資金多是以熱錢形式流竄、牟利，不是香港市場的基礎支持。

這樣的結構組合，在太平盛世裏可推動香港與紐約、倫敦鼎足三立，甚或向後二者挑戰。但是這樣的結構受制於英美體制。英美體制從來包含着濃厚的政治取捨因素。正如中國內地的開放，在美國取消對華的圍堵與制裁，中國才可以與美國主宰的國際市場連接，進行正常的貿易生產活動。

香港的國際金融中心功能現時亦是要得美國容許才可繼續運作。因而，中美矛盾將會決定香港國際金融中心能否依現體制持續發展。也因此，中國愈是借重香港現時的體制，便愈是構成中美矛盾中，中國最大的弱點。在美國最近無底線地制裁俄羅斯後，同樣的措施亦將會施諸香港來對付中國。為免受美國的掣肘、威脅，香港的國際金融中心不可能一成不變，反而要急迫轉變，以避美國打擊之禍。

相對於俄羅斯，以中國規模和實力，與美國體制有更緊密的關連，美國要用對付俄羅斯的方法打擊中國，需作更周詳的先行脫鈎安排，才可減輕反擊效應，不致弄巧反拙。因而，在俄羅斯之後，中央在香港應有一段窗口時間來作相應的準備。

在窗口時間裏，一是香港不能簡單地作疫後恢復，恢復至原來對美國體制的深度依賴。需要改革，改革也不可能依照現時與美國關係密切的既得利益來做。二是改革不可能靠特區政府，而需中央政府主導，特區政府配合。前者是戰略和體制調整，後者是具體執行細節，也包括在改革中採取過渡措施以減震盪。三是改革要打破框框，要借突破美國體制來建立安全的新體制，減少對美國因素的依賴。例如人民幣離岸市場、一帶一路國家的金融合作、去美元化的金融結算、交易，以及與金融相配合的專業服務業的轉向，多元化地面對美國體制以外的各國不同標準、文化、制度。這是一個全面從根本入手的大改革，或者可採雙軌制，新舊並行。但時勢緊迫，萬為急切改革才可守得住中國金融前沿陣地的香港。