2019年反修例暴亂中，香港公務員隊伍被「染黃」相當突出，至今沒有解決。香港立法會最近召開特別財會，議員李梓敬指出了這個問題。他說，2019年反修例風波期間，有公務員公然反政府，包括舉辦集會中傷警察、7‧21事件後超過百名AO匿名聯署，公然與政府打對台。

7‧21事件後，逾百名AO聯署要求成立「獨立調查委員會」，佔700多名AO中很大比例。李梓敬說，還經常有公務員在Facebook或「公務員Secrets」公開政府內部資料，說明政府有「內鬼」。去年政府要求公務員宣誓，只有百多名公務員拒絕，「你信不信整個公務員體制18萬人中，只有百多人是不效忠中央的」？李梓敬還提到，政府在過去5個財政年度只有1,080名公務員接受紀律處分，只有140人被免職。去年在政府大樓強制使用「安心出行」的首個早上，就有數名公務員因使用假「安心出行」被捕。

對於李梓敬提出的這一系列嚴重問題，公務員事務局局長聶德權輕描淡寫的表示，若當局收到公務員涉嫌違規的投訴，一定認真處理和跟進，按事件嚴重情況，考慮透過正式或簡易紀律程序跟進。

李梓敬提出的香港公務員的這些嚴重問題，是眾所周知、由來已久的，只是在反修例暴亂和抗疫中特別凸顯。香港公務員一直標榜「政治中立」，實際上他們的問題多和政治相關、多和一些人的政治立場相關，當年黑暴之所以愈演愈烈，和公務員隊伍中有不少人同情甚至明裏暗裏的支持，乃至參與黑暴相關。當時，只有警隊站在前線、腹背受敵和黑暴苦鬥，其他部門多數袖手旁觀，還有人趁機「下絆子、打黑槍」。

現在，香港在表面上已經「由亂而治」，正在走向「由治而興」的過程，公務員的深層問題不解決是不行的，必須在政治上、思想上、組織上展開整頓。