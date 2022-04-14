不管俄烏戰爭結局如何，世界分裂趨勢已無法扭轉，延續數十年的全球化模式即將走到盡頭，取而代之的將是本地化和區域化。面對世界百年大變局，各國都需要重新思考本身定位以及未來發展路向。中國當然也不例外，日前當局提出加快建立全國統一大市場，正是根據國內外形勢變化而制訂的經濟發展新藍圖，強調以內需為主體強化「內循環」戰略，務求將市場做大做強，確保有足夠的自主發展能力，同時鞏固區域經濟發展的主導地位，以應對美國霸權及脫鈎威脅。

近年美西方一直在推動反全球化，俄烏戰爭爆發後這股逆流更加明顯，二戰後建立的國際秩序瀕臨瓦解，連號稱永久中立的國家也不再中立。今天美國可以如此對付俄羅斯，明天也可能以同樣手法對付中國，雙方已走上脫鈎的不歸路。未來世界也許將分成兩大陣營，一是美西方陣營，二是中俄陣營。所以，中國不得不未雨綢繆，先安內後攘外，以「自身最大的確定性」來抵禦「外部不確定性」。

建立全國統一大市場正是「自身最大的確定性」，簡而言之就是健全內循環，加強本身競爭力，再推動外循環。西方輿論曾質疑中國推動內循環是閉關自守，其實這不是閉關自守，而是因應國際地緣政治持續惡化所採取的新發展戰略。特別是俄烏戰爭爆發後，眼見美西方對俄羅斯毫無底線的瘋狂制裁，中國人更有迫切的危機感，因為美西方下一個目標極可能就是中國。

幸好中國得天獨厚，各方面條件都優於俄羅斯，不僅擁有14億人口的龐大市場，而且擁有世界上最完整的產業鏈，完全有能力抵禦美西方圍堵，也完全有條件推動內循環。新加坡總理李顯龍警告，美國不要因烏克蘭危機而孤立中國；更稱若在中國與美國之間下錯賭注，就要付出代價。可見他比西方政客清醒得多，美國企圖孤立中國，注定枉費心機，除了附庸國隨其起舞，願意在中美之間選邊站隊的國家不多，起碼絕大部分亞洲國家不願意。

這是最好的時代，這是最壞的時代。新冠肺炎疫情沒完沒了，偏偏美國又到處攪局，使世界更不太平，戰爭危機、能源危機、糧食危機，人類正面臨前所未有的生存威脅。中國推動全國統一大市場，迎接即將到來的暴風雨，作為中國特別行政區的香港又做了甚麼準備？