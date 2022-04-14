剛截止申請的一萬元臨時失業支援計劃「反應踴躍」，合共收到47萬宗申請，較政府估算的30萬宗激增57%。這種「踴躍反應」當然不值得高興，只令人感到悲哀。申請宗數遠超港府預期，再次印證港府完全不知民間疾苦。統計處早前公布的失業率為4.5%，失業及就業不足人數合共逾24萬，顯然與47萬宗申請數字不符，這除了意味失業人口在短期內大幅飆升，難道不是港府再次低估失業數字，粉飾太平嗎？

疫情肆虐，港府推出極其嚴苛的社交距離措施，多個行業及處所被禁營業，食肆限制人數和不准晚市堂食。這些行業涉及大量基層勞工，部分人被迫停薪停職，但只要公司不至於倒閉，他們沒有正式被遣散，也不會被政府納入失業人口，因此4.5%的失業率未能反映實際情況，反而申請一萬元臨時失業支援金的人數更能反映真實苦況，足見情況堪憂。

與此同時，不少基層屈居劏房，而這些劏房環境本來已極之惡劣，但低處未算低，現在更有小至80呎的「上床下廁」劏房出租；又有業主照搬日本膠囊酒店設計，推出月租2,100元的「太空艙」，因為租金比劏房廉宜，因此大有市場。

由申請失業支援金的人數遠超預期，到劏房「推陳出新」依然有人搶着租住，說明香港已到了民不聊生的地步。港府除了如夢初醒，重申沒有想過申請人數這麼多，以及藉着租管將劏房變相合法化外，到底為基層做過甚麼實事？別說房屋死結無法可解，就連向學生派發快速測試包減輕家長負擔，林鄭也堅決說不。港府捉一隻老鼠花費逾萬元，每年供養假難民數以億元計，寧將錢倒落鹹水海，也不肯關顧基層多一點，如此倒行逆施，難怪港人均盼7‧1早點到來。