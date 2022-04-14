下一屆香港特區行政長官的選舉正接受報名，若然閣下自問才堪大用，過去官老爺的錯誤，在你手上肯定不會重犯，就好應該參與角逐，至於能否得到足夠的選委支持，畢竟是後話。不過，在呈交申請表之前，建議你先接受本欄設定的智力與決斷力測試，因為人不一定能夠自知，老是做場邊球員的，總會幻想自己踢得出色。

測試的內容不多，只問假若時光倒流，閣下會如何應對新冠第5波疫情。光靠「外防輸入」肯定不中用，否則吉林、上海、台灣就不會相繼爆疫。要避免弄得死者纍纍，按理就只能夠學深圳般封城禁足，與病毒作殊死一戰。問題是，你會在何時下令封城檢疫？今年一月初，疫情尚未明顯，但愈往後情況愈嚴重，到1月30日，當天有66個確診者和15個無症狀感染者，合共81宗個案。這一日，你會下令封城嗎？要知道，當時的社會背景是，六成民意贊成與病毒共存，不少醫學專家更說，變種病毒Omicron的殺傷力不大，市民不必恐慌。

如果你不想遽下判斷，要多等一至兩天才說，那麼1月31日有92宗確診，2月1日是129宗。嘩！宗數已經破百，於是你可能決定在2月1日或2日封城。然而，你可知道那兩天是甚麼日子嗎？讓我告訴你，2月1日是大年初一，2月2日是年初二。所謂「過年流流」，突然封城有甚麼後果，可有想過？

你反覆斟酌之後，可能退一步，改在年初八，過年氣氛稍退的時候才封城吧。不過，當天的確診宗數已經飆升至625宗，真正的數量可能已達幾千宗，此時再封，恐怕已太遲。

看來做出色的決策者，也不是如想像般容易。