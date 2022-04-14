白鴿黨快將迎來創黨以來最名副其實的一刻，該黨日前表示目前資金只夠營運至年底，可以預期莫財情況沒有改善，摺埋乃是必然。一個與大漢奸臭味相投，不論佔中、黑暴、搗亂議會皆見其身影的所謂政黨，至今仍然獻世雖令人慨嘆執得太遲，但鬧出財困實太出人意料。

說真的，當看到報道指白鴿黨山窮水盡，計劃出售物業和黨車來「籌旗」，真有點令人難以置信。白鴿黨竟然好像白鴿叫聲「咕咕咕」一樣，要將資產「沽沽沽」，這怎麼可能？而所謂期望籌得300萬元作為未來一年的營運資金，說法也令人百思不得其解，試想想若真有200萬人行出來，也不管是否200萬+1了，每人只要捐出1.5元，那已是300萬元，市民近日消費券到手，手頭鬆動卻連一元幾角也不肯捐出，你說奇怪不奇怪？

或許早前屢爆有黑暴、黃絲借眾籌為名，卻被揭發將款項用作吃喝玩樂、買名牌、參與賭博，令類似的生財方式一如政府教育市民小心騙徒宣傳片中的騙徒對白：「唉，依家冇咁易㗎喇。」然而，即使眾籌無望，那些已潛逃西方國家的老鴿、瘋鴿，或者已移民外國的支持者，也可以金援的呀。

既然走佬黃絲黑暴經常直斥那些港人移民後人離鄉賤的報道不實，那些流亡KOL甚至反覆吟唱着草港人：「撈撈撈，撈得好掂。好嘞，請記得join我Patreon，付款方法好簡單……」不會手指罅漏些出來接濟白鴿黨也不願吧？

白鴿黨不止沒財，更是沒才，早前就着應否參選立法會爆發窩裏鬥，就是向「任何政黨如名字裏有『民主』二字，肯定不民主」致敬。一個曾獲美國政客視為上賓，現在搵個崩刮痧也難，行將了結殘生的政黨，真正死因或許是「白人一口說了算」。