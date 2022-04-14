私隱專員公署日前發表《社交媒體私隱設定大檢閱》報告，顯示10個本港最常使用的社交媒體均收集12至19種個人資料及追蹤用戶位置等，而全部均表明會轉移個人資料至附屬公司，亦即資料有機會被取用。

個人資料私隱專員提醒，市民用社交媒體時要提高警覺，留意個人資料被濫用、擷取或外洩風險，被公開的個人資料被其他人彙編後可用作「起底」、「網絡欺凌」或「網絡釣魚」，以至其他不法行為，令用戶蒙受財產損失，甚至身心受傷。

公署建議社交媒體應採用分層式展示或以圖片、表格或短片輔助說明私隱政策，不應將用戶位置追蹤功能預設為開啟，並應主動應對「起底」、「數據擷取」或其他非法行為，限制搜尋用戶的方式。

自黑暴攬炒起，大量市民慘遭「起底」，2019年至2021年6月底，私隱公署共處理5,800多宗有關「起底」的個案。而針對政治人物、警員及其家屬的情況尤為猖獗，警員的姓名、編號、與家人的社交網站照片及住址等個人資料被公開並公審，當事人承受的心理傷害及壓力非筆墨所能形容。當局去年雖接納筆者建議，把「起底」刑事化，但修例後至本年2月，仍有287宗與起底罪行相關的投訴，亦偶有行業出現大型個人資料外洩事故，可見法例上仍有改善空間，相比內地、歐盟更是大落後。

近年內地及歐盟皆有修訂私隱法例，清楚列明企業在甚麼情況下可取得何種資訊、甚麼資訊可保存、如何保存及銷毀等，最重要是相關法例列明若企業洩漏了用戶資料，須向當事人及相關部門通報。相關法例有嚴厲罰則，令企業存取用戶資料有所規範，香港理應參考上述法例，盡快作出修訂完善工作。