特區政府第一任行政長官至第5任行政長官的選舉，筆者作為行政長官選舉委員會委員，都有參與並投下負責任的一票，所以每次選舉投票時都經過深思熟慮，對選出的行政長官都寄予深切的期望，並對其任內管治總是抱着是其是、非其非的密切監察和積極支持的態度，所以「愛之深，責之切」，因特首幹得好不好關乎香港前途。

2016年9月，筆者落敗超級區議會功能界別的實質全港直選立法會選舉的時候，情緒上沒有過多的失落感，因為選舉只有兩種前途，心理上有足夠承受落選的精神準備。但是不久之後，從傳媒的報道獲悉，時任行政長官宣布放棄競逐連任，則感到很大的失落。

自從林鄭在立法會大會上一句：「官到無求膽自大」一語驚人之後，「好打得」的林鄭月娥的表現令筆者刮目相看，於是筆者在林鄭競選特首時給予大力支持。

其實，筆者與林鄭之認識，是從她完成香港派駐英貿易辦任滿後回港出任民政局秘書長的公務約見開始，而認識較多則是拆卸皇后碼頭一役。

最令筆者印象深刻的，是自她出任政務司司長後主持「831」政改方案和反對非法佔中鬥爭期間，她那能言善辯、剛正不阿的堅定立場和勤政表現，更是令筆者覺得沒選錯人。

可是，自她一登龍門出任特首後，所作所為卻與競選時的許諾背道而馳，令所有曾大力支持過的人跌晒眼鏡，失望感不斷增加。

2019年末，筆者請教了一位政界極資深的政治領袖，詢問為何特首林鄭會推行綏靖主義？向亂港陣營妥協？撤查重大政治黑金案？不續檢控非法佔中罪犯等？得到兩個字的回答：「變了！」