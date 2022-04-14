過去兩年多，有子女的家長必定頭痛，皆因學生在家嘅時間比在學校長；尤其居住喺劏房嘅家庭，日子肯定不好過。第5波疫情掩至，更罕有地提早喺仍有微寒嘅3月放「暑假」！皆因校舍會被徵用作全民強檢嘅檢測中心！結果「全民檢測」變「傳聞檢測」，本屆政府落雨收柴，老朽相信還是會「傳聞檢測」下去！

防疫兩年多以來，家長學生最深刻的，恐怕就係「苦也」兩個字！有調查亦發現，即使有網課，八成教師及五成家長均指小學生學習差異擴大，有教師更反映，有小一生分不清大小字母。喺咁嘅背景下，家長、學生無不希望可以盡早復課！

呵呵！終於盼望到喇！過完多風有冷雨嘅「暑假」，迎來人間四月天，小學最早喺19號可以分階段復課喇！雖然師生仍戴着口罩，但彼此激動嘅喜悅，相信都可以感受到「學而時習之，不亦說乎」！

之不過，學生及教職員每日回校前必須進行快測，學校亦須每日呈報校內確診情況。做家長嘅，如果仍然失業安閒家中，提早些少預備相信冇大礙，日日撩完鼻哥先可以返學，感覺相信不會好！尤其幼稚園學生，下個月初恢復面授，若然仍需日日撩完鼻哥先返學，小小心靈未知會否有陰影？從此視返學為苦差。有建議若學生打齊兩針，可以隔天或一周只做兩日檢測，老朽認同這建議。

至於每日快測，政府已預留1,000萬套予有領取津貼嘅學生，預計有30萬人受惠，其他則需自費。政府就話對一般家庭經濟負擔不會構成太大問題，老朽不以為然，疫慌下家家有本難唸的經，高官又係不知民間疾苦，少數怕長計，何況有啲有兩個或以上小朋友求學嘅，條數點計？政府捉隻老鼠成本都成萬銀，唔好慳呢啲錢啦唔該！