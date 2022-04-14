內地最近出台關於建設全國統一大市場的《意見》，宣稱是要保障商品和要素自由流動，打破各自為政、畫地為牢、地方保護主義，為國內大循環的發展格局提供支撐。從理論模型上來說，這當然是好事。但也引發了計劃經濟捲土重來的擔憂。

這並非杞人憂天。這幾年不少的新政，對現實造成強烈震盪。例如，官方提出推進混合所有制，旋即「新公私合營」、「國進民退」、「私營經濟離場」、「員工共管民企」等公然背棄產權原則與法律精神的論調，就大行其道，招搖過市，而沒有企業敢站出來辯駁。在哀嚎遍野的房地產市場，幾乎成為了國企的獨唱，掛牌拿地的幾乎是清一色的地產國企，民企則在債務危機、嚴厲調控中泥足深陷。

再如共同富裕，雖然宣稱不是「打土豪分田地」，而互聯網平台巨頭們，一邊頂着「野蠻生長」的大帽子唾面自乾，一邊上千億元地「自願」捐贈設立共富基金。市場經濟那「無形的手」被牢牢綑住，行政調控「有形的手」翻手為雲，覆手為雨，企業連打傘的手都伸不出來，便只好萬木凋零。

而統一大市場，顧名思義，首先要承認和保障市場的基礎地位。這不僅僅需要打破地方的小算盤，拆除籬笆，填平鴻溝；更需要從全局上簡政放權，還市場以充分的活力。近兩年，各行業普遍地進入了強監管時代。而且方式幾乎都是嚴厲的一刀切、斬立決，沒有銜接預案，沒有轉圜餘地。強力的臨時管控干預，立竿見影，短期措施長期化，臨時政策常態化，而罔顧巨大代價，不管積壓惡果。

市場疲於應付，成為了權力的提線木偶，沒有安全感和自由度，缺乏預期和信心。權力的指揮棒隨心所欲，絕對主導利益分配。整體經濟愈來愈陷入圍繞猜測政策意圖打轉的困境。這種局面下，所謂的統一大市場，只能是變成統一大計劃。帶來的不是一潭活水，而是鐵板一塊。

而且，統一度愈高，副作用愈大。蓋如果不統一，各地還有少許的靈活性，總有小修小補。而高度的統一，則扼殺一切糾錯可能性。到頭來，「統一大市場」反噬市場。企業對於真正的統一大市場，肯定是歡迎的。最怕的是計劃經濟借機捲土重來的「偽市場」。

現今，為防控疫情，各省、各市、各縣之間，隨心所欲設置各種障礙；核酸證明、疫苗證明、自費隔離、居家監測，一地一碼，甚至設鐵馬、挖壕溝、架設鐵絲網，千方百計限制人流、物流。眾多貨車司機被封鎖在高速公路上，斷水斷糧不說，整車整車貨物白白爛掉。簡直形如中世紀大小諸侯林立的德意志。根源就在於權力任性。老百姓不堪其苦，當局亦非不知，然默許坐視，無異於縱容鼓勵。

構建全國統一大市場、打破障礙壁壘，若真有誠意，不妨從統一規範疫情防控起。遠水不解近渴。在遠景畫餅之前，先解這一燃眉之急。