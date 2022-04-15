正論：防疫鬆綁不清晰　經濟委靡難起色

防疫一月、二月、三月、四月，經濟衰退白費汗血；接種一針、兩針、三針、四針，市民艱辛病毒續侵。本港第5波疫情持續多時，終見曙光，昨日本地新增確診數字回落至1,020宗，重回3位數相信是指日可待。與此同時，港府昨日也預告防疫措施即將鬆綁，對港人而言，總算是苦盡甘來的好消息。然而，即便防疫鬆綁是籌劃已久，公布的措施仍含糊不清，商戶乃至市民無不滿頭問號，擔心誤墮法網。防疫措施在前，商戶自我掣肘在後，相信早已委靡的本港經濟，短期內難有起色。

港府昨日公布，從本月21日起分3階段放寬社交距離措施；第一階段將允許晚市堂食至晚上10時，食肆每枱上限增至4人等；包括健身中心、美容院、電影院等部分表列處所也可重開，但要嚴格遵守相關安排，包括要有疫苗通行證及安心出行等。官員又指，下星期將向行會提出建議，包括將禁聚令由2人放寬至4人、恢復本地遊等。事實上，絕大部分首階段防疫鬆綁措施，特首林鄭月娥早在上月已經預告，市民也心中有數。因此，港府昨日正式公布時，市民更關注當中的執行細節，豈料官員照辦煮碗、搬字過紙；更甚者，在林鄭上月預告後，各界紛紛就當中不合理之處提出質疑和建議，奈何政府不為所動，更令業界與市民大失所望。

其中，在電影院重開一事上，官員的解釋直教全港市民聽得一頭霧水！何以已接種疫苗的市民均可入場，卻唯獨接種3針的市民方可進食？港府本身已對戲院入場人數及觀眾距離設置限制，理應與餐廳食肆同樣安全；為何市民可在餐廳內4人聚餐，偏偏進入戲院吃爆谷就要打3針，難道吃爆谷特別危險？說到餐廳食肆，何以持食肆牌照的餐廳可經營晚市，持酒牌的酒吧卻連恢復營業都不能呢？顧客同樣是在場所內飲食聊天，酒吧更危險的理據又是甚麼呢？以上種種質疑，業界早已提出，只是港府置若罔聞，拒絕優化。

又如在重開體育設施上，港府要求市民做運動時應以4人為限，但隊際比賽或訓練，則可按比賽規則調整人數上限。那非正式比賽，即所謂的「街場鬥波」，又是否獲豁免呢？即使遵從禁令，以「2對2」形式在街場非正式比賽，一些在場邊輪候的隊伍，又會否觸犯禁聚令呢？凡此種種，無不是執行上的細節，港府必須詳細解釋，而非輕輕帶過，否則就是陷市民於不義，讓港人在不知情下觸犯法律！

最教人心寒的是，當被問及部分措施會否有執行上的困難時，作為防疫抗疫主體責任人的林鄭月娥竟表示︰「只係畀多個選擇佢哋，完全唔做都冇問題。」其說法予人一種港府對業界困難漠不關心、「你死你賤」的感覺。誠然，防疫是本港的頭等大事，但重振經濟同樣重要，否則港人不病死也會餓死！更何況，港人也不是要求港府立即取消防疫限制，更多的是希望釐清防疫要求。港府一天不公布所有細節、解答港人心中疑難，商家與市民只會無所適從，最終白白錯失疫情緩和帶來的生機。