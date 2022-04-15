世界視線：美國東來找麻煩　日本左右做人難

旨在抗華的美國、英國與澳洲小圈子「AUKUS」，近日針對亞太局勢又有新動作。日本右翼傳媒放風指，美英澳已於非正式場合向日方發出邀請，希望對方能加入AUKUS，惟日本政府隨即否認有關報道。3國對日本的高超音速武器、電子戰、人工智能及量子技術覬覦已久，如今無非是想將日本與AUKUS綑綁，給自己賣命。

美英去年組建AUKUS，原意是想自己出錢出技術給澳洲弄些核動力潛艇，讓對方在亞太地區充當爛頭蟀，以軍事手段給中國製造麻煩。但組團後美英隨即發現不對勁，因為澳洲最快也要2035年才會拿到首艘核潛艇，屆時中國的軍事實力已不知發展到甚麼水平了。最直接的辦法，就是大幅加強澳洲的常規軍力，但必須耗資巨額金錢和資源。美英「諗過度過」後，當然不願做蝕本生意。

AUKUS要實現制華目標，就必須擴大基礎吸引盟國加入。在精確制導武器方面擁有尖端技術的日本，自然是不二之選。對此，日本右翼當然樂見其成，他們深信倘AUKUS變為JAUKUS，日本和美英澳的關係就會升級為戰略合作夥伴。此外，日本因烏克蘭局勢對俄羅斯制裁，令兩國關係跌至新低點，南千島群島（日稱北方四島）主權爭議隨之急劇升溫，日本也急需盟友軍事扶持抗俄。

日本的反對聲音則認為，華府一直在放寬對日本軍力發展的限制，然而每當日本想涉足核武，卻總是遭到美國阻撓。即使組成所謂的JAUKUS，也只會是日本輸出高端電子技術，而美英澳很大機會不會容許日本裝備核潛艇，因此根本無法獲得任何好處，純粹為他人作嫁衣裳。另有意見指，日本已和上述3國分別簽訂雙邊合作框架，再加入AUKUS是否會惹怒中俄，也是值得考慮的地方。

AUKUS實際就是盎格魯撒克遜人海洋霸權聯盟，日本只會是為該聯盟的科技及製造力充當後勤角色。日本內部當然知道，即使他們落力賣命，也不會得到好處，因此對建議「十五十六」；但由於害怕得罪老大哥，加上執政黨不斷右傾、一面倒向西方的大環境下，日本抱團加入恐怕只是時間問題。