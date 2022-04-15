產評：中美幣策兩極走　人幣升值受掣肘

本周加拿大、新西蘭、阿根廷及南韓先後宣布加息，反映在美國即將大舉加息及縮表下，各地都不敢怠慢，主動收緊貨幣政策應付通脹及防範走資。惟當前備受疫情困擾的中國，短期內卻計劃多措並舉放鬆銀根以穩經濟。中美貨幣政策呈一鬆一緊，意味人民幣短期升值將受掣肘，惟貶值幅度、資本流動及債務負擔等風險仍可控。

過去每次美國幣策由鬆轉緊的大逆轉，都會引發全球資金大挪移，今次亦不例外。事關美息上升、美元走強，將促使資金朝美元資產避險，新興市場走資，美元債務負擔大增，若處理不當，或引發本國貨幣大貶及金融市場動盪，後患無窮。故見各國近期都主動調節幣策，以免受相關風險外溢的衝擊。

理論上，此時中國擬放鬆銀根，將對資本流動及匯率造成負面影響，惟實際上，相關風險可控，並未有影響中國的幣策調節能力。事緣過去一年多，美國仍然採取無限量寬鬆幣策時，中國已率先收緊幣策，着力去槓桿，擠壓資產泡沫，如今換來應對「疫變」下經濟滑波的調節空間，尤其是率先着手有序化解內房債務危機，大大減輕利率風險。

其次，中國調控幣策的手段提升，具體是不再搞「大水漫灌」，並改變過去信貸需求對房地產及高耗能工業的高度依賴，以避免再次換來資產泡沫和產能過剩，取而代之是為市場提供針對性的流動性供給，如定向降準，確保資金流入實體經濟，惠及民生，並配合財政政策支持中小微企及創新科技。嚴格而言，中國的幣策更多是根據自身經濟實際情況而為，而非仰美國鼻息。更何況，如今人民幣匯率與一籃子貨幣掛鈎，有助降低美元的影響，故中美幣策雖背馳，但人民幣風險可控，不會落入如日圓般的長期貶值周期。

當然，整體新興市場的風險相對上升，近日確實見到外資流出中國股債。惟中國尚未完全開放資本帳，外資在中國股債的佔比有限，意味資本流動風險可控，反而透過人民幣小幅貶值，有利提振出口，加快復甦步伐。反觀美國，加息將推高美元債務成本，美國政府債務利息擔子只會愈來愈重，抑制消費與投資，不利復甦，市場的樂觀預期難再維持，美元的避險角色將受考驗。

明乎此，這次中美幣策較量，誠然也是對人民幣資產成色的一次大考。若能成功穩住經濟與市場預期，彰顯持續推動開放改革提升經濟質量的決心，反可為人民幣資產加分，在全球「去美元化」浪潮中，支持人民幣國際化再邁步向前。