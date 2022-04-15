功夫茶：燒錢白養假難民　不如徵召治鼠患

俗語有云，識你係老鼠，本來係笑有啲人地位低微如老鼠，但係時移世易，今時今日喺香港地，老鼠變咗海鮮，有海鮮價，成萬蚊隻！嗱，大家冇睇錯，功夫茶講嘅係四隻腳有條尾嘅老鼠，唔係老鼠斑，你話係唔係瘋狂吖！

香港鼠輩橫行，假難民同樣浪費大量公帑。尋日立法會特別財委會就保安局提出嘅預算開支申請，召開視像會議，其中涉及假難民嘅開支，局方預算2022/23年度將需要耗資12.62億元，較2020/21年度相關修訂預算嘅10.79億元，增加逾1.83億元，增幅近17%。

議員質疑港府多年來喺假難民身上花費咗幾十億元，都真係小數怕長計，何況係大數？原來假難民8年燒咗成72億個大洋喇！你話呢個政府係唔係「好養假難民」吖？佢哋只變成香港嘅治安毒瘤！本報常年跟進報道，凡我讀者無不耳熟能詳；議員都擔心政府養癰遺患，更擔心日後開支繼續上升，有建議設禁閉營，譬如將多出嘅方艙醫院改建，切斷假難民來港嘅誘因；亦有建議縮短假難民上訴時間，加快遣返。之不過，以上方法吹咗咁多年，依然都係好似講笑話，講到爛嘅笑話，而假難民依然尾大不掉，成為香港治安毒瘤！

功夫茶前幾日已經寫過食環署捉老鼠成本逾萬元，成為全城笑柄，呢，美孚新邨有單位發現「老鼠屋」，尋日下午食環署聯同警方如臨大敵破門調查及企圖滅鼠，可惜老鼠仔都搵唔到隻！令到功夫茶更加有感而發，靈機一觸，諗到一條絕橋，希望幫到特區清除鼠患同埋可以對付治安毒瘤。

一物治一物，糯米治木蝨！香港短時間內未必可以趕走滯港假難民，但係佢哋肥屍大隻，孔武有力，喺家鄉都係亡命之徒，嚟到香港打家劫舍，為非作歹，都係想搵快錢，咁不如搵佢哋去捉老鼠吖，唔使一萬蚊一隻，就算一千蚊一隻，如果公開懸賞，相信大把假難民𦧲飯應，一呼百應，不分晝夜，齊齊捉老鼠，相信唔使一頭半個月，香港啲老鼠可以畀佢哋捉晒，直頭絕種添！

呢啲合法嘅「快錢」，本來畀食環署掉落鹹水海，不如引領班假難民做番啲好事，天下無免費午餐，搵呢批「過街老鼠」走去滅真正老鼠！都係彌補少少佢哋犯下嘅過錯，等市民條氣順啲，長遠梗係清走呢班「過街老鼠」啦！

功夫茶慨嘆，本報咁多年為香港社會獻策，但仙人指路，庸官不聽，搞到依家特區鼠輩橫行，今日正係《港區國安法》實施後第二個「全民國家安全教育日」，本報一向提倡嘅中式步操，紀律部隊逐漸採用，咁先係從善如流，可惜法官始終唔除去假髮，依然覺得洋法官「才懂唸經」，戀殖之風不徹底清除，則香港有國安大法也是徒然！