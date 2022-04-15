中國不承認雙重國籍，香港也應不承認雙重國籍。為了國家安全，主要公職不可能由外籍人士擔任，公務員也應如此，這不是甚麼排外思想，而是維護國家主權，防範外國勢力滲透。中國乃至中國的香港不可如烏克蘭那樣，政府由外國人士掌管，這是根本上違反主權與民主。對於主要官員忠誠問題，可能還需進一步嚴格規定，一是不能有外國居留權；二是如內地禁止「裸官」，即官員以外，直系親屬都屬外籍人士。香港的情況應是所有政治任命官員、政務官、署級以上公務員、立法會議員、法官等，應用嚴格的國籍規定。

在政府以外，只要堅持不承認雙重國籍一條，香港作為國際城市，應歡迎各國人士來港經商工作居留，也應堅持一直以來的永久居民規定，體現香港各方交流的獨特文化。永久居留權可享受一定的市民權利，但不是中國公民，權利受到限制，他們還是客屬，只是對香港歸屬感較強，與香港共生並存。

坊間有建議取消永久居留權制度，這卻矯枉過正，要毀滅香港國際城市的特色與功能，要把香港「一國兩制」取消，降為內地一般的城市。在黑暴顏色革命之後的仇外情感強烈之際，這樣的心理是可以理解，卻沒有考慮國家及香港的大利益。

閉關自守不是一個社會發展的方向，中國以往閉關是美國用制裁與封鎖逼出來的。改革開放的成績有目共睹，即使有失誤之處，瑕不掩瑜，只是要進一步改善。歷史上中國大體是開放，對外族外國文化兼容並包。唐朝在大城市還設有蕃坊，讓外人自治，是更早的一國兩制，但這並不與主權牴觸，蕃坊出問題，政府會鎮壓。

中國歷朝的繁華昌盛都靠中外交流，中國文化包含了不少外國因素，不盡是祖宗家法。今天國際競爭劇烈，各方發展迅速，中國更應放開心懷，廣納新的因素，使中國文化在新時代、新格局裏與時俱進。在中國最開放的香港，主張革除永久居留權，排斥外人，改變香港的國際性、一國兩制的開放性，便是倒行逆施，助長極右民粹主義的發展。烏克蘭及歐洲極右與新納粹主義的思想，亦是從民粹主義開始，中國不能不防。

中央政府提人類命運共同體、絲綢之路精神，是希望在中國小康的基礎促進大同。香港不能背道而行，以執拗無知的政治衝動破壞內地借香港融合世界的工作。