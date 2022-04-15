「叛國禍港四人幫」之首的黎智英墮入法網後，美、英等西方勢力一直想營救他，這不是因為黎智英還有多重要，而是因為這麼一個廿多年「為美國而戰」的大漢奸，美國就這麼拋下不管，用完即棄，實在「國際影響」很惡劣，會寒了天下大大小小漢奸和代理人的心，於是西方反華勢力無論如何也要「見縫下蛆」，為營救黎智英做點甚麼，也是再利用他做點甚麼。

日前，有號稱黎智英「國際律師團隊」向聯合國發出「緊急呼籲」，促請「特別報告員」調查中共及港府「以法律作武器對黎智英造成法律騷擾」，還說「律師團隊遭受恐嚇」。香港保安局回應，危害國家安全的行為和活動是非常嚴重的罪行，執法部門是根據證據、嚴格依照法律，按有關人物或單位的行為採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

代表黎智英的一位英國御用大律師則聲稱，香港和中國內地當局將針對黎智英的法律武器化，令黎智英沉默及懲罰黎智英表達觀點。這位英國大律師聲稱，要促請聯合國和國際社會採取緊急行動追究當局責任云云。

黎智英涉干犯《港區國安法》的案件已調查搜證了逾一年半，目前還沒有提出檢控和上法庭。這期間，黎智英在獄中通過各種途徑對外發放要「抗爭到底」的訊息，為西方繼續提供反共、反華、反國安法的「佐料」，這些「佐料」當然對營救他毫無幫助，不過倒是對外部勢力大做反華、反共文章有「利用價值」。他們今次「搞搞新意思」，要向聯合國這個國際社會最大的舞台「告洋狀」。然而，可以肯定這只是小得不能再小的鬧劇而已，很可能「泥牛入海」，黎智英要受到《港區國安法》的嚴懲是誰也救不了的。

不過，在目前的國際環境下，因美、英等打壓中國的需要，他們會長期在黎智英身上做文章，儘管沒用都要做。蒼蠅腿再小也有肉，何況這樣的蒼蠅今後再難找也。