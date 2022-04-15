美國以人權判官自居，每年都會發表所謂人權報告對全世界指指點點，尤其對中國情有獨鍾。今年的人權報告除了照例批評北京侵蝕香港的基本自由和自治，又指新疆仍持續出現種族滅絕和違反人道罪行，翻來覆去都是這番陳腔濫調，年年如是，沒有一點新意。老美以為謊言重複一千遍就會成為真理，殊不知這種荒誕不經的謊言恰恰反證他們毫無道德底線。

新疆人民明明活得好好，維吾爾族人丁興旺，美國偏偏反覆造謠說他們被種族滅絕，簡直無聊透頂。當年美國入侵伊拉克，好歹還提供一袋洗衣粉作為「大殺傷力武器」的證據，現在指控新疆種族滅絕卻不需任何證據，僅憑個別反華人士胡說八道，可見老美愈來愈無恥，為了妖魔化中國，連最後一層遮羞布也不要。

至於人權報告對香港事務說三道四，更是虛偽到了極點。當中指《港區國安法》之下中央在港設立國安公署，內地官員公然參與香港的國安事務，侵蝕香港的自由和自治，已不確定特區政府對香港的安全事務是否仍有有效的自主控制云云。實際上，香港的高度自治權本來就是來源於中央的授權，中央參與香港的國安事務只是履行本身職責，乃天經地義的事，老美到底在質疑甚麼？香港自治與否干卿底事？他們連基本事實也搞不清楚，卻妄加評論，橫加指摘，除了證明自己無知，也證明自己霸道。

當然，老美也許不是真無知，而是扮無知。他們在香港長期部署，培植大批政治代理人，本以為可通過顏色革命輕易奪權，沒想到北京張網以待，時機一成熟即毅然推出國安法，將黎智英等洋犬一網成擒，同時改善選舉制度，將反中亂港勢力連根拔起。CIA在香港苦苦經營數十載，一夜之間全部輸光，不氣急敗壞才怪。所以美國人權報告對香港事務說三道四，完全可以理解，他們不過是藉此洩憤而已。

來說是非者，就是是非人，美國本身的人權狀況其實比別人更糟。紐約地鐵日前又發生嚴重槍擊案，有人在列車內投擲煙霧彈，然後亂槍掃射，導致29人受傷。類似悲劇在美國無限重複，單是今年的槍枝暴力就造成逾萬人喪生，這到底是甚麼樣的人權狀況？美國政客們喜歡管別人閒事，為何不關心自己國民的生命安全？或者自己國民的生命安全還不如軍火複合體的利益重要？